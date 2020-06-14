19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай выявили 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

"Коронавирус подтвердился у 18 жителей Кош-Агачского района, включая трех детей, и у одного жителя Горно-Алтайска, принимавшего гостя из Кош-Агачского района. 18 из 19 случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, один – с симптомами ОРВИ", — сообщили в штабе.

Таким образом, общее число заболеваний в Горном Алтае увеличилось до 275. При этом выздоровели еще два пациента из города Горно-Алтайска, а всего выписали из больниц 128 человек.

Напомним, что 10 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о послаблении ограничений, связанных с профилактикой коронавируса. С 11 июня в регионе начали работать открытые площадки общепита и несколько баз отдыха с медицинскими лицензиями.