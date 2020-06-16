Чиновники обсудили ситуацию с вывозом мусора в Алейске

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев провел заседание, в котором приняли участие депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Юрий Матвейко, глава города Алейска Иван Маскаев, глава Алейского района Светлана Агаркова и руководитель регоператора по этой зоне "Спецобслуживание-Центральное" Алексей Щербатов.

Обсуждались вопросы несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов, недопущения нарушения утвержденного графика, особенно в частном секторе, задолженности регионального оператора перед субподрядными организациями и низкая собираемость платежей с населения и юридических лиц, рассказали в министерстве.

"Объехал город, пообщался с жителями. В целом к новой системе отношение положительное, люди пользуются услугой, и важно оказывать ее без сбоев", – отметил Гилев. – Я еще раз напомню, что, несмотря на сложности этого процесса, важно продолжить выстраивать системную, командную работу. Каждый должен выполнять свою функцию: региональный оператор – вывозить ТКО по графику, управляющие компании или город – обеспечивать уборку мусорных площадок".