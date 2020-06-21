28 медиков из Алтайского края получили почетные грамоты и благодарности президента РФ

13 медиков из Алтайского края получили почетные грамоты президента России, а еще 15 медработникам объявлена благодарность, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее распоряжение было подписано Владимиром Путиным 21 июня 2020 года, в День медицинского работника. Государственные награды врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу выданы за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга.

Кроме того, 10 сотрудников Управления Роспотребназдора по Алтайскому краю получили орден Пирогова, а еще девять специалистов – медаль Луки Крымского. Обе награды были учреждены 19 июня 2020 года и выдаются за самоотверженность при оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что 21 июня президент России Владимир Путин наградил пятерых врачей из разных городов России званием Героя труда РФ. Среди них оказался и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.