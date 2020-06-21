Воскресенье, 21 Июнь, 21:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,57
€ 78
16°

584680 +7728
Обь
231см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

28 медиков из Алтайского края получили почетные грамоты и благодарности президента РФ

, ИА "Амител"
А еще 19 сотрудников регионального Роспотребнадзора получили новые ордена и медали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

13 медиков из Алтайского края получили почетные грамоты президента России, а еще 15 медработникам объявлена благодарность, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее распоряжение было подписано Владимиром Путиным 21 июня 2020 года, в День медицинского работника. Государственные награды врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу выданы за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга.

Кроме того, 10 сотрудников Управления Роспотребназдора по Алтайскому краю получили орден Пирогова, а еще девять специалистов – медаль Луки Крымского. Обе награды были учреждены 19 июня 2020 года и выдаются за самоотверженность при оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что 21 июня президент России Владимир Путин наградил пятерых врачей из разных городов России званием Героя труда РФ. Среди них оказался и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
21:36
28 медиков из Алтайского края получили почетные грамоты и благодарности президента РФ 0
20:39
Путин раскритиковал чиновников, которые выставляют благосостояние напоказ 0
19:54
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 84 0
19:26
Две 19-летние девушки из Алтайского края погибли в ДТП на новосибирской трассе 2
18:56
В Барнауле из-за неисправной проводки почти полностью сгорел частный дом 0
18:27
"Работать надо". Владимир Путин допустил возможность выдвижения на новый срок 14
17:58
Республика Алтай стала лидером по темпу прироста зараженных COVID-19 в России 4
17:27
Шестилетняя девочка из Перми собирает подписи против новых персонажей в "Ну, погоди!" 6
16:51
Причуды природы. В день летнего солнцестояния в Республике Алтай прошел снегопад 0
16:25
Путин наградил нескольких врачей званием Героя труда РФ 11
15:59
На трассе в Алтайском крае произошло жесткое столкновение УАЗа и иномарки 3
15:24
В России выявили 7,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 1
14:55
Солнечное затмение в небе над Алтайским краем. Фото 17
14:20
Алтайские полицейские задержали сельских угонщиков мопедов 0
13:55
В Алтайском крае ищут героев для нового масштабного музыкального проекта 0
13:25
Началось первое солнечное затмение в 2020 году 7
13:17
Несколько патрулей ДПС задерживали пьяного водителя в Барнауле 7
12:51
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае 17
12:38
72 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки 17
12:08
Жириновский предложил изменить формат новогодних каникул в России 39
11:52
15 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Республике Алтай 0
11:18
"Настоящие герои". Виктор Томенко поздравил медиков с профессиональным праздником 6
10:40
В барнаульской квартире рухнул потолок во время ремонта крыши 9
10:02
Депутат поздравил медицинских работников с профессиональным праздником 0
09:39
"Пациенты недолеживают". Врачи центра охраны материнства и детства о дефиците коек 3
09:09
Запас средств защиты для членов избиркомов и голосующих подготовили в Алтайском крае 3
08:40
СМИ: Анастасия Заворотнюк скоро вернется в кино 14
08:03
Алтайский футболист забил первый гол за "Спартак" 3
07:31
"Они убегали". Школьница упала с крыши многоэтажки в Барнауле 103
07:09
Мясников рассказал, какой вид головной боли самый опасный 1
06:32
Не болейте! Веселые поздравления с Днем медика 1
06:01
Прохладно, но без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 июня 0
05:46
Солнечное затмение 21 июня 2020. Во сколько его увидят жители Алтайского края? 4
23:56
Такой день. Жители Алтайского края страдают от клещей, а байкеры – от автомобилистов 1
23:16
21 июня жители Алтайского края увидят солнечное затмение 3
22:43
Четверть лесных пожаров в Алтайском крае произошло из-за гроз 0
22:19
Два человека погибли в ДТП на Чуйском тракте 0
21:47
Россиянка убила 12-летнего сына гантелей и залила тело бетоном 3
21:16
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 0
20:45
Путин пообещал медикам повышение отпускных выплат 2
20:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 83 0
19:46
В Алтайском крае водитель насмерть сбил мотоциклиста и скрылся 0
19:16
Полицейским вручили новые служебные автомобили в Барнауле 3
18:41
Барнаульскую поликлинику закрыли на карантин из-за COVID-19 1
18:12
Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев 1
17:40
Дендрарий вновь принимает посетителей в Барнауле 0
17:12
Элитная алтайская овцеферма Гукова рискует прекратить работу 4
16:49
Адвокат Ефремова намерен "жестко" побеседовать с актером 4
16:17
Жительница Алтая поверила мошеннику и лишилась своих сбережений 0
15:46
Уже более 8 тысяч человек с коронавирусом скончались в России 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.