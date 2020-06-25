В парламенте Алтайского края нашли коронавирус

В Алтайском краевом Законодательном собрании нашли зараженного коронавирусом. Об этом сообщает "Политсиб.ру" со ссылкой на свой источник.
В пресс-службе АКЗС рассказали, что заболел сотрудник аппарата. Круг контактных лиц оперативно установили, людей отправили на самоизоляцию. Все тесты у контактных лиц показали отрицательный результат.
В Заксобрании отметили, что сессия, намеченная на 26 июня, состоится, и никакой опасности для депутатов не будет.
"Риск распространения коронавирусной инфекции на предстоящей сессии, с учетом принимаемых при ее проведении защитных мер (регулярная дезинфекция, обязательные обработка рук и масочный режим, контроль температуры, использование дистанционных форм работы), не превышает риска, в котором находится сегодня все общество", – отметили представители парламента.
Комментарии
Круг контактных лиц оперативно установили, людей отправили на самоизоляцию. Все тесты у контактных лиц показали отрицательный результат.
на оплачиваемый больничный?