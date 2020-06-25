63 пациента с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще четыре смертельных случая среди пациентов, зараженных коронавирусом, подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19.
Таким образом, на 25 июня в Алтайском крае с начала эпидемии скончались 63 пациента, у которых ранее выявили инфекцию. У 30 человек причиной стал COVID-19, еще у 30 – "иная причина смерти". По трем случаям идет экспертиза.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще 78 заболевших COVID-19. Общее число инфицированных достигло 3600 человек.
Ранее стало известно о вспышке коронавируса в Ребрихинском районе. На данный момент там зафиксирован 61 случай заражения COVID-19. По словам заместителя руководителя краевого Роспотребнадзора Ульяны Калининой, основной причиной стало несоблюдение местными жителями режима самоизоляции.
Комментарии
Давайте снова посидим?! Мне понравилось!
никто никого не контролирует, главное - выборы, а там хоть трава не расти
25.06.2020 11:26
Mestnyi122
Мне тож понравилось. давайте снова ....а еще лучше б официальный карантин. было б не плохо.