72 пациента с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Число скончавшихся в Алтайском крае пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, достигло 72-х. За минувшие сутки зарегистрировали еще один летальный случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.
В 33 случаях причиной стал COVID-19, 36 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Напомним, также за минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили еще 78 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в регионе достигло 3909 человек.
Как уже сообщал amic.ru, ранее первый летальный случай среди ковидных пациентов зарегистрировали в Республике Алтай. Скончался 88-летний мужчина. Причем наличие инфекции у него обнаружили посмертно.
Комментарии
Как так? На вчерашний день число умерших было 71. Добавился 1 (один) летальный исход, в итоге стало 73. Не понимаю.......
Оперативно исправили, молодцы)
29.06.2020 12:30
- гость -
Из Республики Алтай одного добавили.
29.06.2020 12:33
Гость
Возможно)
"Причем наличие инфекции у него обнаружили посмертно" т.е. не лечили и не проверяли
Столько народу загубили, а по аулу китайцы разгуливают как ни вчём не бывало