Более 400 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае

С начала пандемии в Алтайском крае 412 сотрудников медицинских учреждений заразились коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга 29 июня рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По его словам, из общего числа заболевших 88 — врачи, 240 — средние медицинские работники и 84 — младшие медицинские работники. 292 человека выздоровело, 118 находятся на лечении. Среди них шесть с пневмонией и 103 на амбулаторном лечении.
Так, случаи заражения зафиксированы в Новоалтайской ЦРБ, в Михайловской ЦРБ, в Кулундинской ЦРБ. Два случая зафиксированы в Бийске: в горбольнице №4 и поликлинике №1.
Комментарии
Слух прошёл, краевая клиническая-вспышка среди врачей и больных. Кто что знает?
То же слышала про краевую..И тишина..А БСМП как поживает???Полыхнули то громко,а теперь круги по поводе...Главврач БСМП как то ответит за беспорядок в больнице?Был бы порядок,не было бы такого результата
Говорят отделение гемодиализа? Что делать больным если персонал "вышел из строя"
Мало того что заражаются так их еще и на деньги кидают.
29.06.2020 15:09
Как то так
"В Краевой клинической больнице зафиксирован очаг коронавирусной инфекции. Как сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, COVID-19 в медицинское учреждение занесли и пациенты, и медики
Всего коронавирус выявлен у 46 медиков: 14 - врачей, 24 средних медицинских работников и восьми младших медработников, еще также у водителя на санитарном автотранспорте. При этом министр не уточнил, сколько заболело пациентов.
29.06.2020 15:20
Гость
Спасибо
29.06.2020 15:15
Как то так
Сейчас санитарно-эпидемиологические мероприятия проводятся в двух отделениях - нарушения мозгового кровообращения и гемодиализа.
Про вспышку в Краевой больнице есть заметка в "Алтайской правде" сегодня.
Сегодня утром видел и слышал как таксист закашливается. Так в Новосибирске в феврале продавцы кашляли. Может короновирус. Таккси не пользуюсь и другим не советую во время пандемии.