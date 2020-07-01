64 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Диагноз подтвердился у 44 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у семи жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Шебалинского района, в том числе четырёх детей, и жителя Улаганского района. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими.
Отмечается, что у 28 человек обнаружены симптомы заболевания.
Всего с начала пандемии в Республике Алтай зафиксировано 745 случаев заражения.
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