Алтайский край поставил суточный рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

В Алтайском крае зафиксированы еще пять случаев смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. Столько за одни сутки в регионе с начала эпидемии еще не умирало. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Алтайском крае достигло 81.
Как уже сообщал amic.ru, также за минувшие 24 часа в регионе подтвердили 74 случая заражения. Общее число инфицированных составляет 4059 человек.
Ранее гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал о том, что в России выявлено более ста штаммов коронавируса. В ВОЗ, в свою очередь, заявили, что число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 10 миллионов, скончались свыше 500 тысяч человек.
Комментарии
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и тишина, по России тоже выросло - мер никаких, народ не нужен
1.07.2020 16:34
гость
То ли ещё будет через 2 недели!
Через две недели будет 14 июля, это точно. Блин, я поражаюсь - в машках не боитесь без масок толпиться, а на голосовании все должны резко заболеть.
Это не рекорд. Это-начало пути к рекорду.
А какие вам меры нужны, на улицах не протолкнуться, ходить за вами и уговаривать сидеть дома, при выходе одевать маску, соблюдать дистанцию? Голова у вас не только для шапки.
Интересно бы было увидеть статистику - всего за сутки умерло; от коронавируса умерло.
Это сложно
А какие вам меры нужны, на улицах не протолкнуться, ходить за вами и уговаривать сидеть дома, при выходе одевать маску, соблюдать дистанцию? Голова у вас не только для шапки.
Девачка, каждый раз, выходя из дома, ты рискуешь забеременеть.
Наши потери на войне с Китаем