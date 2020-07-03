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Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 73

, ИА "Амител"
Всего в регионе выявили 4207 инфицированных.
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом. Оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19 сообщил о 73 новых случаях инфицирования.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 32 человека, Бийск – 6, Тальменский район – 6, Панкрушихинский район и Рубцовск – по 3, Новоалтайск , Камень-на- Оби, Зональный, Кытмановский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский и Хабарский районы – по 2, Яровое, Краснощековский, Смоленский, Троицкий, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по одному человеку.

Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 4207 человек. 3067 человек выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 73 пациента, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее выяснилось, что у каждого двадцатого обследованного жителя Барнаула нашли антитела к коронавирусу. С 18 мая по 2 июля в лабораториях компании INVITRO в Барнауле провели 1 005 исследований на наличие коронавируса. Из этого числа у 5,1% горожан обнаружили антитела.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.07.2020 13:10
Z

Все врут.
Родственники обратились в поликлинику с симптомами ковида.
Приехали космонавты сделали тест на ковид - результат: положительно.
На следующий день обоих увезли в пятую.
Сделали там тесты - результат: отрицательно.
Диагноз: воспаление легких.

Так что....

3.07.2020 13:11
- гость -

Т.е. всплеска после голосования нет - этому можно верить?!

3.07.2020 13:34
- гость -

Через две недели будет всплеск.

3.07.2020 13:47
- гость -

Почему всегда по 70?

3.07.2020 13:49
гость

"... из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ". по статистике 50 % кто на ИВЛ умирает. Так что ждёмс.

3.07.2020 13:57
- гость -

3.07.2020 13:10
Z

Скорее всего, все-таки ковид у ваших родственников.

3.07.2020 14:22
- гость -

3.07.2020 13:10
Z
Смотря какие тесты делают.
На начальном этапе мазок из носа/горла покажет коронавирус. Если уже пошла пневмония, то нет. Смотрят по КТ. Так что вполне может быть ковид.

3.07.2020 14:23
- гость -

Сразу два члена семьи ни с того ни с сего заболели простой пневмонией в разгар лета? Как-то странно.

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