Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 73

В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом. Оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19 сообщил о 73 новых случаях инфицирования.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 32 человека, Бийск – 6, Тальменский район – 6, Панкрушихинский район и Рубцовск – по 3, Новоалтайск , Камень-на- Оби, Зональный, Кытмановский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский и Хабарский районы – по 2, Яровое, Краснощековский, Смоленский, Троицкий, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по одному человеку.
Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 4207 человек. 3067 человек выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 73 пациента, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, ранее выяснилось, что у каждого двадцатого обследованного жителя Барнаула нашли антитела к коронавирусу. С 18 мая по 2 июля в лабораториях компании INVITRO в Барнауле провели 1 005 исследований на наличие коронавируса. Из этого числа у 5,1% горожан обнаружили антитела.
Комментарии
Все врут.
Родственники обратились в поликлинику с симптомами ковида.
Приехали космонавты сделали тест на ковид - результат: положительно.
На следующий день обоих увезли в пятую.
Сделали там тесты - результат: отрицательно.
Диагноз: воспаление легких.
Так что....
Т.е. всплеска после голосования нет - этому можно верить?!
Через две недели будет всплеск.
Почему всегда по 70?
"... из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ". по статистике 50 % кто на ИВЛ умирает. Так что ждёмс.
3.07.2020 13:10
Z
Скорее всего, все-таки ковид у ваших родственников.
3.07.2020 13:10
Z
Смотря какие тесты делают.
На начальном этапе мазок из носа/горла покажет коронавирус. Если уже пошла пневмония, то нет. Смотрят по КТ. Так что вполне может быть ковид.
Сразу два члена семьи ни с того ни с сего заболели простой пневмонией в разгар лета? Как-то странно.