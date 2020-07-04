Новый рекорд. В Алтайском крае выявили 92 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 92 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.
Новые случаи распределились так: Барнаула – 64 человека, Кулундинский район – 10, Тальменский район – 9, Ребрихинский район – 2, Славгород – 2, Заринск, Новоалтайск, Первомайский, Алейский, Баевский районы – по одному человеку.
Таким образом, всего в крае насчитывается 4299 инфицированных, выписаны по выздоровлению 3175, 108 из них — за последние сутки.
Ранее amiс.ru сообщал, что городскую больницу № 12 Барнаула переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом. В медучреждении развернули 213 коек, 200 из которых подключены к кислороду, а шесть — реанимационные места.
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