В Алтайском крае скончались еще четверо человек с коронавирусом

Еще четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае, сообщают в региональном оперативном штабе.
В двух из четырех летальных случаев причиной смерти стал коронавирус, еще два случая отнесли к иным причинам смерти.
Таким образом, всего в регионе скончались 97 человек, в том числе 42 случая от COVID-19, 52 – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Напомним, что сегодня, 4 июля, стало известно о рекордном числе зараженных коронавирусом за сутки в Алтайском крае — заболели еще 92 человека. Новые случаи распределились так: Барнаул – 64 человека, Кулундинский район – 10, Тальменский район – 9, Ребрихинский район – 2, Славгород – 2, Заринск, Новоалтайск, Первомайский, Алейский, Баевский районы – по одному человеку.
Комментарии
а выводы и меры хоть какие то будут - или помер Максим, да и х..н с ним?
4.07.2020 13:01
гостья
Так делайте выводы: соблюдайте дистанцию, носите маски, перчатки, избегайте толпу.
Плато...
я то все соблюдаю, а надо, чтобы все головой думали. а не орали, что все придумано, ага - во всем мире прям
Меры могут быть только одни.
Личные усилия по укреплению иммунитета.
Давно понятно, что этот вирус искусственный, поражает в основном людей жирных и пожилых, поэтому имеющих низкий иммунитет.
А поскольку он постоянно мутирует, то никакой действенной вакцины нет и не будет.
Всё, что остаётся, это радикально менять стиль питания, переходя к антивоспалительной диете.
На первом месте должен быть практически полный отказ от всей канцерогенной мясомолочки и хлебобулочных изделий.
Более 50% рациона должны быть свежие фрукты и овощи.
И постоянно жевать лук, чеснок.
4.07.2020 13:37
гостья
+1000000!