В Республике Алтай за сутки умерли двое заразившихся коронавирусом

Еще двое человек с коронавирусом скончались в Горном Алтае, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что ночью в субботу, 4 июля, скончались 67-летний житель села Кокоря Кош-Агачского района, которого лечили в моногоспитале с 21 июня, а также 62-летняя жительница села Беш-Озек Шебалинского района, госпитализированная 27 июня. Таким образом, за весь период эпидемии в регионе зафиксировано три летальных случая.
Также за минувшие сутки в Республике Алтай выявили 39 новых случаев COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 18 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у 10 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей города Горно-Алтайска, включая одного ребенка; у трёх жителей Усть-Канского района и беременной жительницы Чемальского района", — сообщили в штабе.
В общей сложности в регионе заразились 849 человек. 349 пациентов из этого числа уже выписали из больниц, 16 из которых — за последние сутки.
Напомним, о первом летальном случае пациента с коронавирусом в Горном Алтае стало известно 28 июня. Тогда оперштаб сообщил о смерти 88-летнего мужчины, который страдал тяжелыми хроническими заболеваниями.
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