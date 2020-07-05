За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По муниципалитетам зараженные распределились так: Барнаул – 56, Рубцовск – 17, Михайловский район – 13, Бийск – 7, Павловский район – 5, Смоленский район – 3, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 2, Локтевский район – 2 , Алейск, Белокуриха, Новоалтайск, Егорьевский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Целинный районы – по одному человеку.
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 4414 человек, в том числе 438 детей.
Из числа больных состояние 79 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 20 человек.
Всего выздоровело – 3218 (2897 взрослых и 321 ребенок), из них за прошедшие сутки — 43 человека.
Комментарии
Ужасно!
Ожидаемый результат. Обнуление прошло, теперь можно и больше нарисовать.
Пошла жара в хату!
Через какое-то время "рекорд" летальности 5 человек в день покажется чудом.
Ау!! Виктор Петрович,а где-же ваши "40 и 65-67 человек в день"- повод для послабления?
А ужесточения не было, чтобы послаблять, ура зато фитнес, парикмахеры для вас, без них же не прожить
5.07.2020 12:44
- гость -
Рисуете вы у себя в блокнотике. А ситуация далека от хорошей.
5.07.2020 12:57
ГОСть
Фитнес-центры до сих пор не работаю, чего шумим?
5.07.2020 12:58
- гость -
а как вы объясняете 65-75 в течение 3 месяцев, а тут, как раз после обнуления, поползло?
21 день без горячей воды- хороший ход во время пандемии. Молодцы, тепловики! Вносят свой вклад по распространению заразы в Барнауле.
Новосиб тоже свой рекорд побил, +112
Но они как-то сглаживают по привычке.
Наши смелее.
Белокуриха насанаторила +4!
В продолжение моего опуса (кое чего коментил тут в разных статьях про этот ковид).
Тётю вчера выписали.
Говорит: диагноз теперь всем ставят пневмония.
ИЗ больницы буквально выгнали, не долечив, так как народ валит дуром.
Привозят семьями.
Но повторюсь: ковид никому не ставят, у всех пневмония.
А хоть что-нибудь(кроме масок,которые редко, кто носит) предпринимается в крае,для профилактики коронавируса?
Вчера писали,как на Алтае дискотекой отметили открытие турбаз.На запись попало не меньше сотни танцующих людей.
витек походу забухал на радостях от того что за конституцию 77% получилось нарисовать, и не смог сообразить что надо бы кол-во больных постепенно по 5чел добавлять в статистику и сразу +20 а сегодня еще +10 к среднему
5.07.2020 13:18
- гость -
Отсутствие горячей воды прибавляет количество инфицированных?
А с отоплением как-нибудь связано?
5.07.2020 13:31
Z
Но повторюсь: ковид никому не ставят, у всех пневмония.
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Врачи скребут на свой хребет.
Вот что поправки животворящие делают! Путин обещал новые прорывы - вот они.
Врачи скребут на свой хребет.
А причём тут врачи? Возможно, у них тестов нет, вот и не могут точно определить возбудителя пневмонии.
Судя по тому, что люди забили на маски, болеют не их знакомые и родные.
Тётю вчера выписали.
Говорит: диагноз теперь всем ставят пневмония.
ИЗ больницы буквально выгнали, не долечив, так как народ валит дуром.
Привозят семьями.
Но повторюсь: ковид никому не ставят, у всех пневмония.
Я правильно понимаю, что Вы тут несколько дней утверждаете, что по городу перемешаются десятки, а то и сотни носителей коронавирусной инфекции бесконтрольно?
Во время пандемии голосование, результат налицо.
5.07.2020 13:31
- гость -
Белокуриха насанаторила +4!
Туристы едут во многие районы! У нас в выходные полные магазины приезжих. Вот и цифры растут.
сейчас еще турбазы и дискотека на Ае выстрелят
Врачи скребут на свой хребет.
Врачи то здесь причём? Врачи пашут. Инфу по статистике выдают чиновники от медицины.