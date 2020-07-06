Понедельник, 6 Июль, 19:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,34
€ 80,56
25°

687862 +6611
Обь
236см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

Почти 37 млн рублей направили на стимулирующие выплаты соцработникам Алтайского края

, ИА "Амител"
Они будут получать прибавку до 15 сентября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае на стимулирующие выплаты социальным работникам направили порядка 36,8 млн. рублей, а в общей сложности на эти цели поступило 65 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты.

Деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку положены сотрудникам учреждений, которые работают в закрытом режиме из-за пандемии. Сейчас в крае насчитывается 10 таких организаций, в которых живут 2694 получателя социальных услуг. Доплату они будут получать до 15 сентября.

По данным ведомства, на данный момент перечислено 1628 выплат, сотрудникам направили 36,8 миллиона рублей. Рабочая смена таких специалистов из-за коронавируса длится 14 дней, в течение которых персоналу не разрешается покидать пределы учреждения.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
18:52
Штормовое предупреждение на два дня передали в Алтайском крае 0
18:33
Оценены риски распространения бубонной чумы в России 0
18:14
Денег нет, но вы вложитесь. Бизнесу предлагают совместный ремонт алтайской дороги 0
17:47
Водитель "Жигулей" снес Nissan и светофор в Барнауле. Видео 1
17:35
Почти 37 млн рублей направили на стимулирующие выплаты соцработникам Алтайского края 0
17:22
Такого не было с советских времен. Первые туристы добрались до Белокурихи по воздуху 3
17:10
В Алтайском крае ребенок утонул, пока родители распивали спиртное 4
16:58
Виктора Томенко просят открыть алтайские фитнес-клубы 18
16:45
В Алтайском крае могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за засухи 2
16:33
Прямые авиарейсы откроют между Горно-Алтайском и Санкт-Петербургом 1
16:21
Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей в России 2
16:08
Еще у одного человека в Монголии подозревают бубонную чуму 1
15:55
Вынесен приговор убийце женщины и двоих детей в Алтайском крае 12
15:42
Двое танцоров из Барнаула участвуют в новом сезоне "Танцев" на ТНТ 0
15:29
Алтайскому краю в июле не выделили деньги на ковидные выплаты медикам 20
15:16
Найдены тела двух из трех пропавших на реке Бия 0
15:06
Семь волшебных гаданий и обрядов в ночь на Ивана Купала 2
14:52
6,6 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
14:39
Подросток упал с 10-го этажа в Барнауле 1
14:27
Умер композитор Эннио Морриконе 12
14:15
Праздник Ивана Купалы: что нельзя делать и зачем нужно обливаться 2
14:03
С четырех колес - на два. Социологи АлтГУ узнали, нужны ли барнаульцам велодорожки 58
13:53
Барнаулец арендовал у знакомого грузовик и продал его 0
13:43
В Бийске сбили женщину на пешеходном переходе 12
13:31
Ученые призвали ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху 1
13:18
Алтайская волейболистка поделилась кадрами откровенной фотосессии 11
13:03
Более тысячи барнаульцев сдали анализ на антитела к COVID-19  4
12:48
Алтайские спасатели на лошадях прибыли за травмированным туристом 0
12:36
Девушка упала с Нового моста через Обь в Барнауле 19
12:23
Еще четверо пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае 0
12:12
124 новых заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 64
12:05
Барнаульский футболист вновь стал чемпионом России по футболу 1
11:51
Британия может ввести персональные санкции против граждан России 9
11:37
В Алтайском крае стартовал ЕГЭ по русскому языку 0
11:22
Бийским чиновникам разрешат не отчитываться о своих доходах 6
11:06
Алтайский край занял 70 место в рейтинге российских регионов по доходам населения 9
10:53
Организаторов крестного хода в Алтайском крае хотят наказать 22
10:33
Сгоревшую дотла часовню возле Белухи восстановят 6
10:18
В ВОЗ заинтересовались российской вакциной от COVID-19 2
10:03
Снова в Барнауле: бутик S Parfum открыл офис с эксклюзивной парфюмерией и косметикой 0
09:51
В Барнауле нашли замену попавшему под следствие заместителю мэра 7
09:39
Базовая модель iPhone 12 станет компактнее нового iPhone SE 0
09:27
Ученый объяснил, как коронавирус попал в Европу до вспышки в Китае 18
09:15
"Это просто ужас". Жители алтайского поселка требуют заасфальтировать дорогу 38
09:03
Мужчина похитил 90 тысяч у алтайской пенсионерки и потратил их в сауне 1
08:48
На Алтае мать двоих детей спасла упавшего в реку тренера по борьбе 4
08:33
Стало известно, кто возглавит жюри Шукшинского кинофестиваля 0
08:18
Число зараженных коронавирусом в Горном Алтае увеличилось на 22 2
08:03
Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса 1
07:50
Модель Анна Грачевская приехала на Алтай вместе с экс-игроком "Зенита" Кузякиным 8
07:36
Насколько хватит ресурсов. Четыре застройщика "схлестнутся" за квартал 2036 в Барнауле 7
07:21
"Я трезвая". Вера Брежнева станцевала под дождем в откровенном наряде 5
07:05
Доступно, надежно, удобно. Топ-5 авто для семьи за пол миллиона рублей 10
06:45
Стоматологи рассказали, как определить серьезные заболевания по состоянию языка 0
06:22
"Меня не штрафуют". Лариса Долина заявила, что позволяет своему водителю нарушать ПДД 18
06:01
Ливень, дождь, град. Погода в Алтайском крае на 6 июля 0
23:42
Такой день. Вырубка деревьев под парковку и лидерство Алтайского края по болезням 0
22:30
В Бийске автомобиль наехал на бордюр, врезался в забор и перевернулся 1
21:35
Российский пилот "Формулы-1" отказался преклонять колено в знак борьбы с расизмом 12
20:33
Жители одного из домов Барнаула жалуются на вырубку деревьев под парковку 2
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 98 2
19:19
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным 1
18:48
Неизвестные сломали стальной столб на Аллее Победы в Барнауле 7
18:16
"Мина замедленного действия". Путин объяснил смысл поправок к Конституции 37
17:48
Алтайский край стал лидером России по протяженности автомобильных дорог 6
17:16
В центре Барнаула произошло серьезное ДТП: в искореженной машине зажало женщину 1
16:49
Врач назвал сроки второй волны пандемии коронавируса в России 5
16:18
Алтайские учителя потребовали увеличить доплаты за проведение ЕГЭ в 2020 году 19
15:48
Общее число выздоровевших от коронавируса в России превысило 450 тысяч человек 0
15:16
Российскому врачу отказали в проведении КТ из-за полноты 13
14:47
Аномальная жара и чрезвычайная пожароопасность ожидаются в Алтайском крае 0
14:11
Больше десятка деревьев упали на палаточный лагерь в Сибири 1
13:42
Зрители назвали самый популярный фильм 1990-х годов 2
13:12
Канье Уэст заявил, что будет бороться за пост президента Америки 23
12:47
Сайт об экологических тропах создали в Алтайском крае 2
12:25
100 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 14
12:09
115 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 74
11:53
Психиатр рассказал, что Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное ДТП 12
11:23
Еще 21 человек заразился коронавирусом в Республике Алтай 3
10:45
Роспотребнадзор запретил детям выезжать в лагеря за пределы своих регионов 2
10:05
Цикл мероприятий ко дню рождения Василия Шукшина подготовили в Алтайском крае 0
09:43
Вернулись сами - верните деньги. МИД обратился к прибывшим из заграницы россиянам 8
09:05
Застройщики готовы потратить 201 млн на последний пригодный для жилья квартал Барнаула 0
08:41
Жителей Алтайского края вывезут из Киргизии 2
08:08
Жители Алтайского края болеют чаще всех в России 47
07:39
Космонавт Олег Артемьев назвал Горный Алтай одним из самых красивых мест на Земле 5
07:09
Ученые выявили новый способ оценки "человеческого" возраста собак 0
06:33
Появилась первое фото МакSим после реабилитации 0
06:01
Дожди, грозы и туман. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 июля 0
23:48
Такой день. Несогласный с поправками алтайский депутат и пятикратный тариф ЖКХ 1
23:25
Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия с детьми 8
22:53
Адвокат Ефремова заявил, что артист ничего не помнит о ДТП 6
22:22
Родственник Владимира Путина возглавит политическую партию 16
21:49
Пьяный мотоциклист без прав разбился на алтайской трассе 2
21:19
Александр Гудков поделился фото с Телецкого озера 2
20:40
Алтайского инвалида-путешественника выручили курганские полицейские 0
20:03
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 97 0
19:39
Таксист сбил подростка-велосипедиста в Барнауле 9
19:07
В алтайском селе незаконно подняли тариф ЖКХ в пять раз 1
18:42
Заработал на Camaro. Глава Горного Алтая отчитался о доходах 1
18:27
Песков прокомментировал объявление о продаже мятой рубашки Владимира Путина 3
17:49
На Алтае дискотекой отметили открытие турбаз. Видео 22
17:18
Темное грозовое небо и долгожданный дождь в Барнауле. Фоторепортаж 0
16:43
Соцсети: 14-летний подросток утонул в Алтайском крае 0
16:10
Число умерших россиян с COVID-19 превысило 10 тысяч 4
15:34
66-летний мужчина пропал в Барнауле 0
15:03
ВФЛА не выплатила в срок World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов 20
14:30
В Республике Алтай за сутки умерли двое заразившихся коронавирусом 0
14:01
Опубликован текст обновленной Конституции РФ 9
13:31
"От винта!". Фоторепортаж с открытия рейса Белокуриха — Горно-Алтайск 3
13:00
Тина Канделаки заявила, что iPhone уже "не очень" 9
12:26
В Алтайском крае скончались еще четверо человек с коронавирусом 13
12:07
Новый рекорд. В Алтайском крае за сутки выявили 92 случая COVID-19 67
11:51
Еще одна больница Барнаула стала госпиталем для зараженных коронавирусом 14
11:27
С утра пораньше. Барнаульцы жалуются на начавшуюся стройку между "Лентой" и "Ашаном" 18
10:51
Владимиру Путину пожаловались на мороженое "Радуга" из-за ЛГБТ-символики 19

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.