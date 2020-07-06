Почти 37 млн рублей направили на стимулирующие выплаты соцработникам Алтайского края

В Алтайском крае на стимулирующие выплаты социальным работникам направили порядка 36,8 млн. рублей, а в общей сложности на эти цели поступило 65 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты.
Деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку положены сотрудникам учреждений, которые работают в закрытом режиме из-за пандемии. Сейчас в крае насчитывается 10 таких организаций, в которых живут 2694 получателя социальных услуг. Доплату они будут получать до 15 сентября.
По данным ведомства, на данный момент перечислено 1628 выплат, сотрудникам направили 36,8 миллиона рублей. Рабочая смена таких специалистов из-за коронавируса длится 14 дней, в течение которых персоналу не разрешается покидать пределы учреждения.
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