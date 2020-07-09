"Заходим на пиковые показатели". Министр Попов рассказал о нагрузке на здравоохранение

9 июля состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время своего выступления объяснил прирост инфицированных и рассказал, как ведомство реагирует на ухудшение ситуации.
"С чем мы сегодня столкнулись, так это с массовым пренебрежением элементарными санитарными нормами. Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках — люди не думают, что могут находиться в небезопасных условиях. Отсутствие социального дистанцирования, в скученных пространствах пренебрежение масками, которые позволяют ограничить передачу инфекции. Все это привело, на наш взгляд, к массовому распространению сначала в густонаселенных пунктах, это города Барнаул, Рубцовск, а затем и в районах края. Усиление мер необходимо, их реально надо исполнять, а не отчитываться на бумаге", — заявил Попов.
Он отметил, что на этой неделе в крае развернуто 246 новых коек для больных COVID. Два дополнительных госпиталя для пациентов с легким течением заболевания начали работать в Михайловском и Тальменском районах. Еще один дополнительный госпиталь откроется в Змеиногорском районе, пишет официальный сайт региона.
"Мы зашли в достаточно серьезный эпидпроцесс, и тяжесть заболевания усугубилась — мы видим тяжелых пациентов, которых сегодня не можем транспортировать из районов. Реанимационную помощь начинаем оказывать в районах края. Мы заходим на пиковые показатели — это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой недели и следующей зафиксируем эти показатели, но при этом они крайне тяжелые для системы здравоохранения", — добавил министр.
Комментарии
Вспомнился персонаж из Крутого пике - изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс
Ну странные!!! Меры вводят, а массового контроля и карательных мер - нет. Получается, что и мер нет. Вопрос-то просто решается - ужесточите контроль. Проведите наказания.
Усиление мер необходимо, их реально надо исполнять, а не отчитываться на бумаге", — заявил Попов.
Лучше не скажешь! Кто с кого требовал, кто кого проверял? Вспомните нулевого пациента, вспомните,как всё начиналось.....
Люди в комментариях постоянно писали про нарушения!!!!! Писали про толпы в магазинах,про...Кто реагировал? Видео с дискотекой выложили,пришлось принять меры))))
А что один Попов отдувается? Почему власти не следят за соблюдением указа губернатора? Неужели медики только должны за всеми следить.
У него уже были пиковые (или бубновые) показатели,после которых начали послабляться.
Странно, что Попов, жителей не обвинил в том, что они специально заболевают, чтобы лично его с должности снять?
"Заходим на пиковые показатели"
"Мы зашли в достаточно серьезный эпидпроцесс, и тяжесть заболевания усугубилась — мы видим тяжелых пациентов, которых сегодня не можем транспортировать из районов.
Так почему было принято решение о "послаблении", а практически переходе на другой этап снятия ограничений по коронавирусу? Почему? Ведь рост заболевших был! Цифры прыгали,но динамики снижения не было никогда!!!!!
"В связи с этим власти считают нужным принять дополнительные меры. На заседании Виктор Томенко поручил возобновить работу межведомственных рабочих мобильных групп, которые могут ходить и проверять те места, могут быть источниками распространения инфекции."
И всё? Почему эти комиссии были упразднены? Они должны были без сна и отдыха "гонять" одноклеточных и сейчас бы не было роста.(при условии,что это не вписание припрятанных перед голосованием заболевших)
А до обнуления все в масках ходили? Бред же!
Алтайский край стал лидером среди самых болеющих регионов. В рейтинге регионов, жители которых болели в 2019 году чаще всего, Алтайский край занял первое место.
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Специалисты ведь это знали,так почему же были приняты такие меры по предотвращению заболевания коронавирусом?Теперь остаётся только обвинять "бессовестных" людей, которых ежедневно убаюкивали сказками о бессимптомных больных. А послабления вообще дали людям ложное чувство безопасности.
А может это всё плоды оптимизации здравоохранения?
Почему все претензии только к здравоохранению? Где наша доблестная полиция, транспортная инспекция, иные службы? Администрации в конце концов.какую они проводят работу в плане профилактики коронавируса? Почему не проверяют транспорт, магазины, ук, да просто жителей не пропагандируют соблюдать меры безопасности
А почему вас должны проверять? Почитайте комментарии хотя бы с прошлой недели здесь же на амике: 95% комментаторов возомнили себя бессмертными. Никакие маски им не нужны, дома они сидеть не собираются, деточкам нужен свежий воздух и вообще не барское это дело соблюдать ограничения. Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
9.07.2020 16:58
- гость -
Для того чтобы поесть - сначала нада поработать! Невкурсе?