У умершего алтайского студента подтвердили коронавирус

У 18-летнего бойца алтайского студотряда, скончавшегося 8 июля, подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
В ведомстве уточнили, что 15 других проживавших в змеиногорском общежитии студентов госпитализировали. Остальных изолировали в обсерваторах.
Всего в студенческом отряде было 128 человек. Они прибыли в Змеиногорск на сбор ягод. С предприятием заключили трудовой договор.
Следственные органы по факту происшествия проводят проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели участника студенческого отряда "Магистраль".
В оперштабе Алтайского края считают, что ответственность за случившееся несет работодатель, который не обеспечил безопасность работников.
Комментарии
Соболезнования семье......
А других диагнозов у попиковских подчинённых и нет
жесть.
просто берегите себя детей и близких
а может быть и менингит, а?
сотоварищи как будто собутыльники какие то.....
жалко парня
Безумно жалко ребенка! 18 лет, самое начало....бедные родители....соболезную!
Ну не отпускайте вы от себя детей в это время! что за необходимость была ехать отрядом в разгар пандемии?! Назначили виноватого- работодатель! Отлично! А куда смотрело руководство института? роспотребнадзора? страна дураков!
Мы видели медиков в плащ палатках в Змеиногорске. Это показатель состояния медицины в регионепосле оптимизации все сдохнут как мухи. Потому как ни врачей ни больниц ни оборудования нет! Но виноват, как всегда, работодатель. В кто еще
Вот слышу откройте то, откройте это. Экономика рухнет.
Ответственным людям требуется ум и решимость. Нужно подумать, а что если эта зараза сама не рассосется? Кто будет восстанавливать экономику?
Поражает факт, что обучение было переведено в онлайн, но студентов отправили в общаги. Кто принял такое мудрое решение?
Легко государство снимает с себя ответственность. Работодатель виноват. Конечно. А то, что не смогли в условиях нашей медицины оказать помощь , этот факт опускается
Какие же тупые комментаторы! Вы ,твари, не знаете, каково это - болеть и видеть, что врач смотрит на тебя с пониманием того, что он не умеет это лечить. И когда соседа по палате готовят на выписку, а ночью внезапно увозят в реанимацию из которой он уже не вернется.....Идиоты!!!!!
После выписки, до парковки (500 метров) иду три раза останавливаясь на отдых.
подождите...скоро бедным врачам все это надоест ( уже 53 человека отказались принимать участие в собственном самоубийстве) и тогда будет "весело".... Люди! здоровья вам! Берегите себя, хотя бы элементарными действиями...
У этих молодежных групп: студотряды, волонтеры-добровольцы, молодежные парламенты есть какие-то организаторы? Уже не дети, но еще и не взрослые. Кто их организует и отправляет? Вся страна без сборищ живет, а эти как будто в наушниках - ничего не слышу. Конечно, глава алтайских студотрядов виновата, что она об эпид обстановке в крае не знала? Успела уже перекинуть свою ответственность на других - вот они современные молодые манагеры
очень печально что умер! но , нашли Ковид.....а умер то от чего? причина?
герпес почти есть у всех, так давайте писать что 90% населения умирает именно от герпеса... срочно нужно всех умерших тестировать на наличие вируса герпеса, он точно почти у всех есть! срочно списывать на это деньги.....
Ночью видел колону автобусов с наглухо затонированными окнами под сопровождением. Не этих ли студентов привезли в гостиницу парка спорта Смертина? И что это за странные перемещения подобной техники в ночное время? И если это студентов привезли, то почему в парк спорта? Что, с местами в больничках совсем грустно?
Сколько тупых комментов от ковидодиссидентов. Ну не верьте, дело ваше. А заболеете, сидите дома, лечитесь сами.
Работодателю (какой нибудь фермер, скорее всего ) только и о мировой пандемии думать? Эпидемичя - это забота государства и по ответственности, и по объёму!
Как всегда - кто ниже "ростом" тот и виноват!
А умер то от чего? Пневмония, тромбоз или что?
10.07.2020 12:28
- гость -
от остановки сердца
12.28
Как осложнения были?
От остановки все умирают. От чего оно остановилось? Как протекало лечение?
ССО "Магистраль". Студенты АГМУ? Какой недоумок догадался их отправить в такое время?
10.07.2020 12:19
гость
Просто з...нись!
У 18-летнего бойца алтайского студотряда, скончавшегося 8 июля, подтвердили коронавирусную инфекцию
Молодой, жил полной жизнью, спортом занимался, не помогло. Мог жить еще лет 70
а какой институт то?
уже 53 человека отказались принимать участие в собственном самоубийстве
они (медсестры и санитарки) просто вернулись на свое основное место работы, там тоже может проскочить необследованный с ковидом.
10.07.2020 12:15
- гость -
то нового вы написали?
расскажите это онкобольным
тем врачи в лицо говорят- вам осталось жить 1,2,3 месяца.....
у них родители есть? а мобильные телефоны?
почему срочно не госпитализировали????????????
10.07.2020 12:12
гость 22
+800
если есть подозрение на вирус ни в коем случае не пейте спиртное!!!