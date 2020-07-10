Пятница, 10 Июль, 13:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,88
€ 80,41
27°

707301 +0
Обь
244см -8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

У умершего алтайского студента подтвердили коронавирус

, ИА "Амител"
15 его товарищей по студотряду госпитализировали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У 18-летнего бойца алтайского студотряда, скончавшегося 8 июля, подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

В ведомстве уточнили, что 15 других проживавших в змеиногорском общежитии студентов госпитализировали. Остальных изолировали в обсерваторах.

Всего в студенческом отряде было 128 человек. Они прибыли в Змеиногорск на сбор ягод. С предприятием заключили трудовой договор.

Следственные органы по факту происшествия проводят проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели участника студенческого отряда "Магистраль".

В оперштабе Алтайского края считают, что ответственность за случившееся несет работодатель, который не обеспечил безопасность работников.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.07.2020 11:57
- гость -

Соболезнования семье......

10.07.2020 12:00
- гость -

А других диагнозов у попиковских подчинённых и нет

10.07.2020 12:00
- гость -

жесть.
просто берегите себя детей и близких

10.07.2020 12:01
- гость -

а может быть и менингит, а?

10.07.2020 12:02
- гость -

сотоварищи как будто собутыльники какие то.....

10.07.2020 12:06
- гость -

жалко парня

10.07.2020 12:12
гость 22

Безумно жалко ребенка! 18 лет, самое начало....бедные родители....соболезную!
Ну не отпускайте вы от себя детей в это время! что за необходимость была ехать отрядом в разгар пандемии?! Назначили виноватого- работодатель! Отлично! А куда смотрело руководство института? роспотребнадзора? страна дураков!

10.07.2020 12:12
- гость -

Мы видели медиков в плащ палатках в Змеиногорске. Это показатель состояния медицины в регионепосле оптимизации все сдохнут как мухи. Потому как ни врачей ни больниц ни оборудования нет! Но виноват, как всегда, работодатель. В кто еще

10.07.2020 12:13
Я не робот

Вот слышу откройте то, откройте это. Экономика рухнет.
Ответственным людям требуется ум и решимость. Нужно подумать, а что если эта зараза сама не рассосется? Кто будет восстанавливать экономику?
Поражает факт, что обучение было переведено в онлайн, но студентов отправили в общаги. Кто принял такое мудрое решение?

10.07.2020 12:15
- гость -

Легко государство снимает с себя ответственность. Работодатель виноват. Конечно. А то, что не смогли в условиях нашей медицины оказать помощь , этот факт опускается

10.07.2020 12:15
- гость -

Какие же тупые комментаторы! Вы ,твари, не знаете, каково это - болеть и видеть, что врач смотрит на тебя с пониманием того, что он не умеет это лечить. И когда соседа по палате готовят на выписку, а ночью внезапно увозят в реанимацию из которой он уже не вернется.....Идиоты!!!!!
После выписки, до парковки (500 метров) иду три раза останавливаясь на отдых.

10.07.2020 12:17
гость 22

подождите...скоро бедным врачам все это надоест ( уже 53 человека отказались принимать участие в собственном самоубийстве) и тогда будет "весело".... Люди! здоровья вам! Берегите себя, хотя бы элементарными действиями...

10.07.2020 12:17
гость

У этих молодежных групп: студотряды, волонтеры-добровольцы, молодежные парламенты есть какие-то организаторы? Уже не дети, но еще и не взрослые. Кто их организует и отправляет? Вся страна без сборищ живет, а эти как будто в наушниках - ничего не слышу. Конечно, глава алтайских студотрядов виновата, что она об эпид обстановке в крае не знала? Успела уже перекинуть свою ответственность на других - вот они современные молодые манагеры

10.07.2020 12:19
гость

очень печально что умер! но , нашли Ковид.....а умер то от чего? причина?
герпес почти есть у всех, так давайте писать что 90% населения умирает именно от герпеса... срочно нужно всех умерших тестировать на наличие вируса герпеса, он точно почти у всех есть! срочно списывать на это деньги.....

10.07.2020 12:20
- гость -

Ночью видел колону автобусов с наглухо затонированными окнами под сопровождением. Не этих ли студентов привезли в гостиницу парка спорта Смертина? И что это за странные перемещения подобной техники в ночное время? И если это студентов привезли, то почему в парк спорта? Что, с местами в больничках совсем грустно?

10.07.2020 12:25
- гость -

Сколько тупых комментов от ковидодиссидентов. Ну не верьте, дело ваше. А заболеете, сидите дома, лечитесь сами.

10.07.2020 12:27
ПЕТР

Работодателю (какой нибудь фермер, скорее всего ) только и о мировой пандемии думать? Эпидемичя - это забота государства и по ответственности, и по объёму!
Как всегда - кто ниже "ростом" тот и виноват!

10.07.2020 12:28
- гость -

А умер то от чего? Пневмония, тромбоз или что?

10.07.2020 12:30
- гость -


10.07.2020 12:28
- гость -

от остановки сердца

10.07.2020 12:32
- гость -

12.28
Как осложнения были?

10.07.2020 12:33
- гость -

От остановки все умирают. От чего оно остановилось? Как протекало лечение?

10.07.2020 12:34
- гость -

ССО "Магистраль". Студенты АГМУ? Какой недоумок догадался их отправить в такое время?

10.07.2020 12:36
- гость -

10.07.2020 12:19
гость
Просто з...нись!

10.07.2020 12:46
гость

У 18-летнего бойца алтайского студотряда, скончавшегося 8 июля, подтвердили коронавирусную инфекцию

Молодой, жил полной жизнью, спортом занимался, не помогло. Мог жить еще лет 70

10.07.2020 12:47
- гость -

а какой институт то?

10.07.2020 12:50
- гость -

уже 53 человека отказались принимать участие в собственном самоубийстве

они (медсестры и санитарки) просто вернулись на свое основное место работы, там тоже может проскочить необследованный с ковидом.

10.07.2020 12:51
- гость -

10.07.2020 12:15
- гость -

то нового вы написали?
расскажите это онкобольным
тем врачи в лицо говорят- вам осталось жить 1,2,3 месяца.....

10.07.2020 12:53
- гость -

у них родители есть? а мобильные телефоны?
почему срочно не госпитализировали????????????

10.07.2020 12:54
- гость -

10.07.2020 12:12
гость 22

+800

10.07.2020 13:00
- гость -

если есть подозрение на вирус ни в коем случае не пейте спиртное!!!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:56
Алтайский футболист помог своей команде выиграть матч чемпионата России 0
12:45
Задел на будущее. Студент-самовыдвиженец решил побороться за кресло депутата АКЗС 0
12:34
Россиянам рассказали, как правильно выбирать мороженое 1
12:22
Еще не все турбазы запустились в Алтайском крае 0
12:08
В Барнауле возобновили дезинфекцию общественных территорий 5
11:56
У умершего алтайского студента подтвердили коронавирус 30
11:42
Аналитики предсказали увеличение цен на нефть до 150 долларов за баррель 3
11:30
Турпоток в Алтайский край упал почти в три раза 9
11:16
В Горном Алтае умер зараженный коронавирусом ветеран ВОВ 3
11:03
В России все-таки разрешили традиционные линейки в школах 1 сентября 2
10:51
Главврач больницы в Алтайском крае призвал носить медицинские маски 10
10:39
Власти назвали виновника вспышки инфекции в алтайском студотряде 17
10:27
Объездную дорогу на Чуйском тракте достраивают в Алтайском крае 2
10:15
ВОЗ допустила возврат ограничений в России из-за коронавируса 7
10:03
Подруга Ефремова рассказала, что семья актера приготовилась к худшему 14
09:51
Депутаты Госдумы хотят хотят организовать круглый стол с участием Павла Дурова 7
09:39
Смотровую площадку перенесли ближе к алтайскому водопаду Корбу 0
09:27
Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае перевалило за тысячу 1
09:15
Перекроем Павловский. В поселке Новый Спутник готовы бастовать из-за проблем с водой 58
09:03
И бизнес, и призвание. Как алтайские преподаватели открыли свой образовательный центр 2
08:47
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае 0
08:32
Американский полицейский сбежал из США в Россию и снял ролик про Барнаул 10
08:17
Делайте зарядку и убегайте от паникеров. Как правильно волноваться перед ЕГЭ 0
08:04
СМИ: Боец алтайского студотряда умер в результате вспышки ОРВИ в Змеиногорске 20
07:47
Июль на западе Алтайского края обещает быть пожароопасным 0
07:32
Специалисты показали, как будет выглядеть человек после 25 лет удаленной работы 10
07:19
Без маски не продадут. Ограничения в Алтайском крае официально стали жестче 39
07:05
В отпуск на машине. Как сэкономить на автомобильном путешествии 0
06:49
Рэпер Джиган признался в том, что он психбольной 9
06:33
Названы главные опасности хронического недосыпания 1
06:16
Путин поручил увеличить расходы на здравоохранение и образование 7
06:02
Ливни и шквалистый ветер. Погода в Алтайском крае на 10 июля 0
23:52
Такой день. Мощная гроза и массовое отключение света в Барнауле 0
23:30
Жителя Алтайского края осудят за удар по лицу полицейского 0
23:06
Путин заявил, что меры поддержки бизнеса не должны исчезнуть после пандемии 3
22:54
В Барнауле после ливня затопило два частных дома 3
22:33
В Алтайском крае осудят главу сельсовета за присваивание зарплаты уволенной работницы 0
22:04
Китайская компания выкупила права на показ "Фиксиков" 3
21:56
Пробка образовалась на выезде из Барнаула из-за ДТП 1
21:36
В Барнауле на трамвайных путях во время ливня повис автомобиль 1
21:14
Голосование по поправкам прошло на высшем демократическом уровне - Путин 7
20:52
Названа причина отключения света в Барнауле во время ливня 0
20:28
Больше разрешили, чем ужесточили. Алтайский оперштаб подвел итоги заседания 5
20:06
Ужесточат, но ослабят. Обновленный ковидный указ в Алтайском крае примут 10 июля 1
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 102 0
19:29
Фотографиями мощной грозы поделились барнаульцы в социальных сетях 1
19:10
Пробка из трамваев образовалась в центре Барнаула 0
18:54
ФНС отсудила у Михаила Ефремова более 100 тысяч рублей из-за джипа 3
18:33
СМИ показали, в каких условиях "хранится" новый реанимобиль в Алтайском крае 7
18:08
Массовое отключение света произошло в Барнауле 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.