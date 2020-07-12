Власти Алтайского края объяснили скопление срочников на сборном пункте Барнаула

Причиной скопления призывников в сборном пункте стало нарушение установленного плана перевозки срочников в военные части. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Накануне, 11 июля, на сборном пункте находились 415 человек при вместимости в 287, а в Барнауле нет воинских частей, где можно бы было временно разместит солдат срочной службы.
Минувшей ночью в военные части отправились более 200 человек, что позволит спокойно разместить всех оставшихся бойцов в комфортных условиях.
По данным военного комиссариата Алтайского края, призывники имеют возможность пользоваться телефонами, а в непогоду все находятся в закрытых помещениях либо в специально оборудованных местах для курения под крышей.
Также в правительстве уточнили, что на время проведения призывной кампании гостиница "Колос" работает в особом режиме. По решению губернатора Виктора Томенко в учреждении проживают призывники, проходящие тестирование на коронавирус перед отправкой на сборный пункт.
Для исследований используются тесты, выделенные Главным медуправлением ВС РФ и Минздравом региона, а после получения результатов призывников отправляют на сборный пункт.
Как ранее сообщил amic.ru, ранее в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul появилась информация, что солдаты срочной службы, размещенные в распределительном пункте на Папанинцев, 192 уже сутки находятся на улице из-за нехватки спальных мест. По информации очевидца, на одну кровать приходится по несколько человек, а старослужащие собирают с новобранцев деньги за зарядку телефонов.
Комментарии
А губер присланный к нам где служил ?
12.07.2020 07:39
- гость -
А губер присланный к нам где служил ?
В диванных войсках