Уровень смертности в Алтайском крае за первые пять месяцев 2020 года, несмотря на коронавирус, оказался меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Между тем министр здравоохранения региона Дмитрий Попов считает, что по итогам летних месяцев цифры будут выглядеть уже не столь оптимистично.

Хитрая статистика

Согласно данным федеральной статистики, в Алтайском крае с января по май умерло 13 126 человек, тогда как годом ранее – 14 263. Если говорить непосредственно о ковиде, то он стал причиной летального исхода в 24 случаях (по итогам мая), но как основная причина фигурирует только в 11.

Традиционно главными причинами летальных исходов среди населения Алтайского края остаются болезни системы кровообращения, а также рак. Так, по итогам 2019 года от болезней системы кровообращения в среднем умирало 600 человек из расчета на 100 тысяч жителей. От рака – 230 человек на 100 тысяч населения. От болезней органов пищеварения – около 59 человек на 100 тысяч жителей и почти столько же (57 на 100 тысяч) – от болезней органов дыхания.

Между тем актуальной статистики на данный момент нет. Последний раз крайстат выкладывал информацию с подробным перечислением причин смертности населения за период с января по март. Начиная с апреля, сведения до сих пор не актуализированы и содержат только максимально общие цифры. Не располагают данными и в региональном Минздраве, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Характерно, что регион, в отличие от соседней Новосибирской области (+174) и особенно Красноярского края (+423), не имеет аномальных статических показателей по смертности в мае. В Алтайском крае в последний весенний месяц 2020 года скончалось 2625 человек, а в прошлом году по итогам мая было зафиксировано 2819 смертей.

Можно ли списать рост смертности у соседей только на ковид – большой вопрос.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, общая смертность в регионе по итогам пяти месяцев составила 13,7 из расчета на 1000 человек населения. Это на 7,8% ниже прошлогодних показателей. Снижение идет по основным факторам, вызывающим летальный исход, включая болезни системы кровообращения и онкозаболевания. Пока есть "отставание" по бронхолегочным заболеваниям, но, учитывая значительное количество пневмоний, ставших причиной смерти, разрыв, скорее всего, будет ликвидирован, полагает министр.

Руководитель краевого Минздрава обратил внимание на выросшую смертность от нековидных пневмоний, начиная с июня. В данном случае речь идет об общероссийской тенденции на фоне дальнейшего распространения COVID-19.

Вместе с тем Дмитрий Попов считает, что в целом сокращение смертности в крае за пять месяцев стало возможным благодаря тому, что сохранилась помощь пациентам с острыми заболеваниями даже во время пандемии. Речь идет как о терапевтическом, так и о хирургическом вмешательстве.

Убыль со всех сторон

Не все благополучно в Алтайском крае и с рождаемостью. Согласно статистике, за пять месяцев на свет появились 8023 младенца, тогда как в 2019 году – 8832. Тенденция имеет долгосрочный характер: падение фиксируется с 2014 года.

Кандидат медицинских наук, общественник Константин Емешин считает, что "демографическая яма", в которой оказался регион, явление неудивительное. "Это периодические вещи. Нельзя оценивать, например, смертность по годам. Минимальный срок наблюдения за этими процессами – 10 лет. Чтобы понять причины низкой рождаемости на сегодняшний день, достаточно взять ежегодную статистику начала 1990-х годов, когда происходили определенные социальные процессы. Закономерно, что сейчас число женщин репродуктивного возраста снижается", – отметил собеседник.

Естественная убыль населения в регионе немного сократилась по сравнению с прошлым годом (-5431 человек), но все равно выглядит достаточно пугающе: число умерших превышает появившихся на свет сразу на 5103 человека. А если вспомнить еще и миграционную убыль населения, то тренд на заметное сокращение "популяции" имеет все шансы не потерять актуальность как минимум на ближайшие годы. Переломить ситуацию в сфере демографии для региона, малопривлекательного с точки зрения перспектив, задача практически непосильная.

Бракоразводный процесс на паузе

Серьезно сократилось число желающих связать себя узами брака в Алтайском крае за период с января по май. Если в 2019 году узаконили свои отношения 3486 пар, то теперь только 2650. Это объясняется ограничениями в связи с пандемией, а также менее прочным финансовым положением потенциальных молодоженов.

Закономерно снижается и число разводов (c 4099 до 3081): некоторые пары предпочли сохранить брак на период нестабильности. Впрочем, количество разведенных в Алтайском крае все равно превышает число заключенных браков, что ставит регион на последнюю строчку в Сибири по этому показателю.

Завкафедрой эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ Виктор Нагайцев считает, что причиной конфликтов, доводящих до разводов, в первую очередь являются экономические трудности.

"Наверное, у каждого есть примеры семей, распавшихся из-за высокой закредитованности, низкого заработка и других проблем, связанных с материальным благополучием", – считает Нагайцев.

По его словам, в Алтайском крае до 3/4 заключенных браков заканчиваются разводом, что соответствует общероссийской тенденции. Институт семьи находится в кризисе, и те функции, которые раньше он выполнял, заменяются другими, пояснил ученый.

А что там у соседей?

Тренд на естественную убыль населения фиксируют по всему Сибирскому федеральному округу, кроме республик Тыва и Алтай. Демография ухудшается и в целом по стране. Главная причина – значительное падение рождаемости при почти неизменных показателях по смертности населения.

За первые четыре месяца 2020 года в России родились 449,2 тысячи человек, умерли 609,5 тысячи. Естественная убыль, по данным Росстата, составила более 160 тысяч человек, при этом миграционный приток в условиях закрытия границ из-за пандемии COVID-19 компенсировал потери лишь на четверть. В результате численность населения России за январь – апрель сократилась на 120,9 тысячи человек, или на 0,1%.