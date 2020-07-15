Алтайские власти регулируют ситуацию с COVID-19 в стройотрядах

КГБУ "Алтайский краевой штаб студенческих отрядов" дополнительно уведомил студентов и работодателей о санитарно-эпидемиологической обстановке. Об этом сообщает правительственный телеграм-канал "Ленина, 59".
"Когда стало известно о несчастье, работодатель не смог обеспечить размещение студентов в обсервации г. Змеиногорска. Необходимо было действовать очень оперативно, поэтому по согласованию с Роспотребнадзором управление предприняло все меры, чтобы вывезти ребят из Змеиногорска. Директору краевого штаба Лынову Д.А. было поручено лично вывезти студентов. Были организованы и направлены автобусы, которые под контролем медиков и Роспотребнадзора в ночь увезли ребят в Барнаул, студенты из Бийска были доставлены в обсерватор Бийска", – рассказала начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.
Она добавила, что все вопросы с размещением студентов в больницах и их питанием решены.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Алтайском крае от коронавируса скончался 18-летний боец студенческого отряда.
Комментарии
Вы сначала разберитесь , кто их вообще туда отправил, кто дал разрешение? ни сами же они организовались?