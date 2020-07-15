Томенко пообещал безопасный отдых на Алтае, несмотря на тяжелую ситуацию с COVID

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что регион готов к большому наплыву туристов со всей страны. По его словам, несмотря на антирекорды по количеству заболевших коронавирусом, отдыхать в крае сейчас безопасно. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с представителями Ростуризма на площадке газеты "Комсомольская правда".
Как сообщил Виктор Томенко, уже в ближайшие дни из Москвы, Санкт-Петербурга будут запущены чартерные рейсы в Горно-Алтайск. Оттуда проще добираться до курортов в восточной части Алтайского края. В частности в Белокуриху.
Так, с 18 июля в Горно-Алтайск из Москвы будут летать три рейса в неделю, а из Санкт-Петербурга — два. Всего почти 1000 кресел в неделю. Минимальная цена на неделю за человека в отеле с питанием — 19 тысяч (входит перелет, трансфер, страховка, проживание), средняя цена — 24 тысячи рублей с человека. ВИП-сегмент будет отдыхать за 80 тысяч рублей в сутки (без перелета).
"Я убежден, что чартерные рейсы привлекут внимание к нашим регионам. Алтай привлекает богатством наследия, разнообразия гастрономии. В масштабах страны два Алтая для людей едины. Мы в последнее время активно работаем над межрегиональными туристскими продуктами", – сказал Виктор Томенко.
Он отметил, что главная задача — обеспечить безопасный отдых для туристов. Был разработан план по снятию ограничений. С 8 июня перешли на первый этап. Работу возобновили санатории. Остальные же базы открыли с 27 июня. Также разрешена работа общепита и пляжей.
"Мы постарались подойти аккуратно к ограничениям. В последнее время наметился прирост выявленных инфицированных. Наши туристские районы пока это не коснулось. Они расположены далеко от крупных городов. Мы готовы к приему гостей. Предусмотрели все меры безопасности из-за коронавируса. Приглашаем всех к нам на Алтай", – добавил Виктор Томенко.
По состоянию на 15 июля, Алтайский край держится в пятерке регионов по приросту зараженных COVID-19. За сутки прибавилось 232 инфицированных. Выше только Москва (628 случаев), Санкт-Петербург (264), Свердловская область (263) и Ханты-Мансийский автономный округ (251).
Комментарии
Царь тож обещал возщраст пенсионный не повышать ине менять конституцию...так то вранье в масштабах страны - а тут всеголишь масштаб края
точняк
не совсем понятно причем здесь горный?
Амик, опять цензура?
попытка номер 2
Домучаем оба алтая заразой ковидной, я так понял.
Попытка не удалась... Амик- противно.
И, что же, я такого крамольного пишу, что вы блокируете сообщения?
Все с вами ясно...Увы...
Нашим детям в летние лагеря нельзя, а ковидным москвичам в наши санатории можно?
не совсем понятно причем здесь горный?
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А что, только республике Алтай есть горы? Горный Алтай и в Казахстане есть, т.к. это обширное горное образование затрагивает очень большую территорию государств.
именно так!Это и было целью-мы теперь их рабы-сидим на поводке(наморднике)
Нашим детям в летние лагеря нельзя, а ковидным москвичам в наши санатории можно?
Какие лагеря? До первого сентября осталось 45 дней. Молитесь чтобы школы открыли.
А куда он их складывать собирается
Заодно приглашаем опробовать тур под названием Лечебные учреждения Алтая
В лагерь детям нельзя, мне работать нельзя! А приезжать Москве отдыхать можно? Где логика????
Вот интересно,а почему я досих пор без работы сижу????