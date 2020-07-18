Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч

201 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщают в региональном оперативном штабе по противодействию инфекции.
Новые случаи выявили: Барнаул – 118 человек, Бийск – 13, Залесовский район – 10, Кулундинский район – 9, Рубцовск – 9, Новоалтайск – 8, Ребрихинский район – 5, Змеиногорский район – 4, Смоленский район – 4, Павловский район – 3, Первомайский район – 3, Троицкий район – 3, Белокуриха, Заринск, Славгород, Алейский, Благовещенский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Родинский, Топчихинский, Угловский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 7184 человека, в том числе 709 детей до 17 лет включительно.
Выздоровело за сутки еще 170 пациентов, а всего за все время пандемии из больниц региона выписали 4605 человек, переболевших коронавирусом.
Комментарии
Ну вот стоило Кремлю заметить, что пик эпидемии миновал во всех регионах России, как статистика исправилась и количество заболевших Алтайском крае пошло на убыль.
Верной дорогой идём, товарищи. Линия партии не может быть ошибочной.
Раз президент сказал, что все хорошо, так оно и есть.
201 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки,
Это не за прошедшие сутки "заболели", это те , кто две недели назад сдавали тесты и только сейчас получили результаты. А теперь просто вносят в статистику. Почитайте на Барнаул ньюс статью сегодняшнюю ( водитель скорой помощи две недели не может добиться результата теста) и комментарии почитайте, сколько таких.
Где инфа, сколько тестов проводят, кому по возрастам. Эти дармоеды в штабе будут работвть против эпидемии, а не на неё?
Такая неполная информация приносит больше вреда.
Шапито. Странный вирус день гуляет по районам, день по Барнаулу.
Не надо сеять панику. Хотите, как в Хабаровске?
Многие уже понимают, что сдерживать его нечем. Нет ни лекарств, ни вакцин. Многие страны, чтобы не сеять панику искажают статистику.
14-02
А чем вам не нравится Хабаровск?
Совсем недавно цифра 40 была критерием для введения послаблений. А теперь "радуемся",что больше 200))))))