37 случаев заражения коронавирусом выявлено за прошедшие сутки в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.
COVID-19 подтвердился у 21 жителя Шебалинского района, в том числе у трёх детей; у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у двух жителей города Горно-Алтайска; у жителя Чемальского района; у жителя Майминского района и у жителя другого региона, прибывшего в Чемальский район. Общее число зараженных в регионе составляет 1276 человек.
30 из 37 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В семи случаях диагностированы симптомы ОРВИ.
Выздоровели за прошедшие сутки 25 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского и Улаганского районов.
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