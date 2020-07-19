Еще три пациента с COVID-2019 скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Один из пациентов умер от COVID-2019. Всего с начала пандемии 154 летальных исхода: от коронавирусной инфекции скончалось 64 человека, от иных причин – 87, на экспертизе – 3 случая. Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей осталась на прежнем уровне.
В крае зафиксировано 198 новых случаев заражения. Всего инфицированных – 7382, выписаны по выздоровлению – 4675. Продолжают лечение 2553 человека.
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