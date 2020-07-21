Кальянная, сауна, кафе. В Барнауле нашли нарушителей губернаторского указа

Пресс-центр администрации Барнаула
В Центральном районе Барнаула прошли рейды по вопросам соблюдения заведениями общепита и магазинами норм, которые закреплены в "ковидном" указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Мероприятия провели представители районной администрации, Роспотребнадзора и дружинники.
Нарушения выявили в кальянных на территории комплекса "Старый базар" и Bora-Bora, а также в сауне "Пекин". Напомним, согласно губернаторскому указу, деятельность таких заведений запрещена. Кроме того, нарушения нашли в баре "Горький". По всем выявленным случаям составлены протоколы, сообщает пресс-центр мэрии.
Также специалисты проверили магазины, организации бытовых услуг, спортивные и культурные объекты. Всего за неделю рейды прошли более чем на 330 объектах потребительского рынка. Выписано пять протоколов о правонарушениях.
Как уже сообщал amic.ru, согласно последней редакции губернаторского указа от 10 июля, потребительским организациям необходимо не только обеспечивать социальную дистанцию между посетителями и иметь диспенсеры с антисептиками для обработки рук при входе, но и также торговым точкам запрещено обслуживать посетителей без защитных масок.
Комментарии
по каким-то захалустьям прошли, крупны "рыбёшки" как работали всё время так и работают безнаказанно