Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с низкой летальностью от коронавируса

По итогам прошедшей недели Алтайский край вошел в тройку регионов СФО с низкой летальностью от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
"За неделю с 17 по 23 июля коэффициент летальности в регионе снизился на 0,07% и теперь составляет 0,73%. Неделей ранее коэффициент демонстрировал снижение на 0,16%", – говорится в сообщении.
Наименьший показатель по-прежнему в Республике Алтай – 0,07%, это на 0,02% меньше, чем неделей ранее. А наибольший – в Красноярском крае (2,51%) и Новосибирской области (2,16%).
В целом по СФО процент летальности составляет 1,36%, что ниже чем общероссийский показатель.
Комментарии
Потому что слабые у нас и без ковида умирают....