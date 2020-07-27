В Алтайском крае ищут сотрудников в ковидные госпитали

Медицинские организации Алтайского края ведут набор сотрудников в учреждения, которые оказывают помощь зараженным коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт региона.
Всего таких больниц по краю 14: Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, городские больницы № 4, 5, 12 Барнаула, городская больница имени Л.Я. Литвиненко в Новоалтайске, городская больница № 2 Бийска, городская больница № 3 Рубцовска, Алейская, Каменская, Михайловская, Рубцовская, Славгородская, Тальменская центральные районные больницы, а также центральная районная больница Змеиногорска.
Для заинтересованных расписали все условия: проживание в обсерваторе и питание за счет работодателя, обеспечение средствами защиты, получение стимулирующих выплат и дополнительных страховых гарантий.
Заинтересованные могут запросить всю дополнительную информацию у главного специалиста отдела по вопросам государственной службы и кадров Министерства здравоохранения Алтайского края по телефону (3852) 62-30-81, kvv@zdravalt.ru
Комментарии
Они и на работу так же берут? Должность и зарплату не говорят? Если помощник младшей медсестры за 1000$/мес это один разговор, а если анестезиолог-реаниматолог за 20000 рублей/мес, то совсем другой.
за 113 тыщ в месяц и режиме работы 24/7 (с учетом почасовой нагрузки это просто работа на 2 ставки) да еще с угрозой жизни - работайте сами..
в других регионах за такую работу по 500-600 выходит в месяц, а наши зажали.
например по постановлению 415 положена выплата в размере среднемесячной зарплаты в отрасли: средняя врачебная зарплата в Алтайском крае это 49 тысяч рублей по отчетности, но платят только 23...
плюс переработка по часам, при вышеуказанном режиме работы это переработка в 2 -3 раза, но за это максимум заплатили только 30%... а где остальные? кто зажал? министр попов или главный врач, как в диагностическом???
от Попова разбежались все как тараканы, вот теперь начинается призыв новых волонтеров.
Вот что-то есть сомнения, что вместо сбежавших специалистов можно легко найти новых. Это же не грузчики.
а зачем набирать если заражаются совсем мало...тут же написано -134 ...
Медики кончились?
27.07.2020 13:11
- гость -
Хороших грузчиков еще тоже поискать надо
А что искать то, вон работников минздрава во главе с Поповым, командировать и всё. Может хоть какая то от них польза будет.
Amic- отвратительный и неуважительный к такому тяжелому труду заголовок, в статье озвучены УСЛОВИЯ работы " в красной зоне", какие уж там плюсы
Вот, а врачей выделили в Хабаровск, а у них обстановка лучше...
ужасно
27.07.2020 14:09
- гость -
У них как минимум не лучше. Население в два раза меньше, а случаев почти как в Алтайском крае.
27.07.2020 14:29
- гость -
У них 130 в день только 24.07 стало, а у нас уже и 250 было, да и они на 26 месте, а мы на 19.
А в Новосибирске вообще столько не было за весь период, и больных одномоментно у них более 2400 не было, а у нас недавно было 2700. И в Дагестане не был выше чем у нас прирост в сутки завесь период...
27.07.2020 14:09
- гость -
Так у них и губернатора нового прислали. Это как "подъёмные" для края.
А у нас прежний. Танкист.
так бы и сказали, что в красных зонах заканчиваются медики, ищем новых, можно без опыта
Я вообще то летчик, иногда эндокринолог, возьмете?
«27.07.2020 15:16
- гость -
"Врачи — 80 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал — 50 тысяч, младший медицинский персонал — 25 тысяч рублей в месяц», — назвали конкретные суммы." (с)
Только младшим. За 25 и бесплатный крематорий согласны?
Выезжайте.
Скажу то, что слышала от медсестры— некоторые врачи за месяц закрыли половину ипотеки, у неё самой под сотку, а некоторые ушли работать в ковидники потому, что их детям дадут льготы при поступлении в вуз————так что фигегознает, что происходит на самом деле