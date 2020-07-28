121 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

121 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвержден в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае составляет 8786 человек.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 76, Павловский район – 8, Бийск – 6, Белокуриха, Заринск, Рубцовск – по 4, Зональный, Первомайский районы – по 3, Рубцовский и Смоленский районы – по 2, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Поспелихинский, Ребрихинский, Алейский, Заринский, Кулундинский, Мамонтовский районы – по одному заболевшему.
Также за сутки зарегистрировали три смертельных случая среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. В общей сложности скончались 199 человек. От коронавирусной инфекции умерли 82 человека, по иным причинам – 114. Три случая находятся на экспертизе.
За минувшие сутки выздоровели 294 человека. Всего за время эпидемии вылечились 6773 жителя региона. В тяжелом состоянии сейчас находятся 108 человек, 31 из них подключен к аппаратам ИВЛ.
Отметим, что ежесуточное число новых выявляемых случаев коронавируса в Алтайском крае снижается уже на протяжении нескольких дней. Так, за пару недель показатель упал почти в два раза. В соцсетях жители региона предполагают, что это связано со снижением количества проводимых тестов.
Однако министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время онлайн-брифинга заявил, что это не так. По его словам, ежедневно в Алтайском крае проводят от 2,5 до 4,2 тысячи тестов на коронавирус.
Комментарии
На ИВЛ снижается, правда?
Молодци!!!, слава статистам России победившим ковид, одним пером ....
28.07.2020 12:20
гость
Ага, правда... просто они умирают! А умирают то 9, то до 3, вот и кажется что снизилось, а завтра снова может повысится.
Конечно, умирают, соболезнования близким, но если новых не прибавляется. это уже хорошо, если правда. Какой-то депутат из Питера вычислил , что количество умерших занижено в 2,5 раза ( по Питеру), причем получил официальную бумагу от Роспотребнадзора по захоронениям по ковидным правилам.
Конечно, тестов недостаточное количество проводится. Плюс еще ложноотрицательные тесты, которые у человека с явно коронавирусной пневмонией показывает отрицательный результат. У нас дальние родственники заразились. У женщины положительный тест, а остальные с такими же симптомами болеют, один в больнице. Но у остальных тесты отрицательные. Хотя картина как при коронавирусе.
Нет тестов, нет прироста. Всё логично и без статистики.
Что вы вцепились в эти тесты??? Лечение как при ОРВИ, какая разница как называется вирус.Никто же не возмущается, когда симптомы гриппа, а ставят - ОРВИ Заболели - лечитесь, хуже стало - в больницу. Так хочется в статистике отметиться что ли?
28.07.2020 12:57
гость
Какой-то депутат из Питера вычислил , что количество умерших занижено в 2,5 раза ( по Питеру), причем получил официальную бумагу от Роспотребнадзора по захоронениям по ковидным правилам.
Статистика по заболеванию запаздывает, то что озвучивается это было условно "вчера". Он и сравнил цифры на какой то день по официальным данным и данным, которые появились за этот период некоторое время спустя. Так и выплыла разница в 2 раза.