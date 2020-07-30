"Расслабляться рано". В мэрии Барнаула оценили эффективность "ковидных" мер

Масочный режим и санитарная обработка общественных мест, скорее всего, дает результаты, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула в Telegram.
"Рано делать выводы, но жесткий масочный режим, обработка детских площадок, общественных территорий, улиц, скорее всего, дают результаты. Количество заболевших, как в крае, так и в Барнауле, снижается. Хочется, чтобы эта позитивная тенденция сохранилась, но расслабляться рано", – говорится в сообщении.
Как показал очередной рейд по общественному транспорту, необходимые требования соблюдаются не везде. Так, 30 июля под проверку попали автобусы № 17, 20, 40, 73, 104, 111, 118, 123, 125 на конечной остановке "Площадь Спартака".
В результате проверки у экипажа автобуса № 20 выявлено отсутствие средств санобработки. Перевозчику направили претензию и потребовали от него усилить контроль по соблюдению мер безопасности, а с работниками были проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения масочного режима.
Комментарии
Масочный режим и санитарная обработка общественных мест, скорее всего, дает результаты
Лживая статистика! Не стоит забывать, что и перед обнулением у нас были "результаты".
30.07.2020 18:10
- гость -
Не гони на статистику. Эпидемия ковида во всех странах, кроме США, приходит примерно одинаково. Сначала небольшое число заболевших довольно долго. Потом резкий всплеск, потом очень постепенный спад.
"Расслабляться рано"
А что, оно когда-то напрягалось?
В этой шараге давным-давно одни расслабленные.