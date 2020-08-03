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Скидки даже на новинки. Kerama Marazzi объявила большую распродажу

, ИА "Амител"
В августе действует выгодное предложение – минус 20% на весь ассортимент

Как сделать ремонт менее затратным, но так, чтобы потом не пожалеть? Один из главных принципов экономии при строительстве: то, что меняется редко, должно быть сделано хорошо. В первую очередь это касается пола, стен и потолка. Поэтому лучше не скупиться, выбирая отделочные материалы. К счастью, иногда на них появляются акции и специальные предложения. Так, в Kerama Marazzi с 7 по 17 августа 2020 года действует скидка 20% на весь ассортимент. 

В компании представлено более 3500 наименований плитки, керамогранита, мозаики, сантехники и мебели для ванных комнат. Чтобы не ошибиться с выбором, можно заказать у продавцов-консультантов бесплатный дизайн-проект. Вы узнаете, как будет выглядеть помещение с выбранными керамическими материалами, получите схему раскладки для мастера и смету материалов.

Как не упустить выгоду в Kerama Marazzi​?

В период акции можно позволить себе больше: например, выбрать коллекции подороже, которые ранее были недоступны:

"Ламбро"
От 1679 руб./кв.м (вместо 2122 руб./кв.м)

"Гренель"
От 2122 руб./кв.м (вместо 2653 руб./кв.м)

"Прадо"
От 2389 руб./кв.м (вместо 2987 руб./кв.м)

"Контарини"
От 1969 руб./кв.м (вместо 2462 руб./кв.м)

"Ониче" 
От 2884 руб./кв.м (вместо 3605 руб./кв.м)

Серия станет настоящим открытием для ценителей красоты природного камня. Завораживающие разноцветные слои оникса – минерала с волокнистой текстурой – запечатлены в керамическом граните макси-формата
В период скидок можно купить плитку не только для ванной, но и в гостиную; а вместо "фартука" – кафель для всей кухни.  

"Аккорд"
От 1008 руб./кв.м (вместо 1261 руб./кв.м)

"Парк Гуэля"
От 1285 руб./кв.м (вместо 1607 руб./кв.м)

"Буранелли"
От 1127 руб./кв.м (вместо 1409 руб./кв.м)

Во время акции можно добавить в интерьер больше индивидуального декора. Именно вставки, бордюры, мозаика позволяют создать уникальный стиль.

"Дарсена"
От 1088 руб./кв.м (вместо 1360 руб./кв.м)

"Клемансо"
От 972 руб./кв.м (вместо 1216 руб./кв.м)

"Макарена"
От 948 руб./кв.м (вместо 1186 руб./кв.м)

"Ателье"
От 180 руб./шт. (вместо 226 руб./шт.)

Когда действуют скидки, выгодно покупать комплект: например, не только плитку, но и сантехнику, мебель.

"Плаза Классик": тумба, пенал, раковина, зеркало с подсветкой
Тумба – от 35 645 руб. (вместо 44 557 руб.)
Пенал – от 48 504 руб. (вместо 60 630 руб.)
Раковина – от 6 789 руб. (вместо  8 487 руб.)

"Плаза Модерн": тумба, раковина, зеркало с подсветкой
Тумба – от 19 689 руб. (вместо 24 612 руб.)
Раковина – от 6 789 руб. (вместо 8 487 руб.)
Зеркало с подсветкой – от 10 193 руб. (вместо 12 742 руб.)

"Бонжорно": тумба, пенал, раковина, зеркало  
Тумба – от 11 177 руб. (вместо 13 972 руб.)
Пенал – от 9 241 руб. (вместо 11 552 руб.)
Зеркало с подсветкой – от 10 193 руб. (вместо 12 742 руб.)

В период акции можно купить впрок: оплатить товар сейчас, а использовать потом. Даже если квартира еще не сдана, вы приобретете все необходимое для ремонта по выгодным ценам. 

Проект ванной комнаты с серией "Понти" 
Плитка – от 19 714 руб. (вместо 23 926 руб.)
Комплект сантехники и мебели: панель с зеркалом, полки, тумба с полками из керамогранита, раковина, смеситель – от 59 187 руб. (вместо 78 894 руб.)

Общая выгода при покупке плитки, сантехники и мебели – 23 919 руб.  

Очарование этой настенной плитки – в простоте, достигнутой благодаря оригинальному исполнению. Поверхность керамики выглядит как бетон с естественной фактурой и следами шпателя.

Проект ванной комнаты с серией "Граффити" 

Плитка – от 66 051 руб. (вместо 82 564 руб.)
Комплект сантехники и мебели: тумба подвесная, керамическая столешница, полка из керамогранита, накладная раковина, смеситель, полки металлические, зеркало – от 63 032 руб. (вместо 78 790 руб.)

Общая выгода при покупке плитки, сантехники и мебели – 32 377 руб. 

Если нужно уложиться в конкретную сумму, можно выбрать и бюджетные варианты.

"Александрия"
От 552 руб./кв.м (вместо 691 руб./кв.м)

"Сияние"
От 606 руб./кв.м (вместо 758 руб./кв.м)

"Золотой пляж"
От 644 руб./кв.м (вместо 805 руб./кв.м)

Новинки тоже можно приобрести со скидкой 20%. 

"Театро"
От 1400 руб./кв.м (вместо 1751 руб./кв.м)

"Буонарроти"
От 1818 руб./кв.м (вместо 2273 руб./кв.м)

"Безана"
От 1310 руб./кв.м (вместо 1638 руб./кв.м) 

C полным ассортиментом можно ознакомиться в интернет-магазине Kerama Marazzi

KERAMA MARAZZI
Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 94Б 
Тел.: 8 (3852) 27-10-97
E-mail: malakhova_94@kerama-marazzi.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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