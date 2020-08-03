Скидки даже на новинки. Kerama Marazzi объявила большую распродажу

Как сделать ремонт менее затратным, но так, чтобы потом не пожалеть? Один из главных принципов экономии при строительстве: то, что меняется редко, должно быть сделано хорошо. В первую очередь это касается пола, стен и потолка. Поэтому лучше не скупиться, выбирая отделочные материалы. К счастью, иногда на них появляются акции и специальные предложения. Так, в Kerama Marazzi с 7 по 17 августа 2020 года действует скидка 20% на весь ассортимент.
В компании представлено более 3500 наименований плитки, керамогранита, мозаики, сантехники и мебели для ванных комнат. Чтобы не ошибиться с выбором, можно заказать у продавцов-консультантов бесплатный дизайн-проект. Вы узнаете, как будет выглядеть помещение с выбранными керамическими материалами, получите схему раскладки для мастера и смету материалов.
Как не упустить выгоду в Kerama Marazzi?
В период акции можно позволить себе больше: например, выбрать коллекции подороже, которые ранее были недоступны:
"Ламбро"
От 1679 руб./кв.м (вместо 2122 руб./кв.м)
"Гренель"
От 2122 руб./кв.м (вместо 2653 руб./кв.м)
"Прадо"
От 2389 руб./кв.м (вместо 2987 руб./кв.м)
"Контарини"
От 1969 руб./кв.м (вместо 2462 руб./кв.м)
"Ониче"
От 2884 руб./кв.м (вместо 3605 руб./кв.м)
В период скидок можно купить плитку не только для ванной, но и в гостиную; а вместо "фартука" – кафель для всей кухни.
"Аккорд"
От 1008 руб./кв.м (вместо 1261 руб./кв.м)
"Парк Гуэля"
От 1285 руб./кв.м (вместо 1607 руб./кв.м)
"Буранелли"
От 1127 руб./кв.м (вместо 1409 руб./кв.м)
Во время акции можно добавить в интерьер больше индивидуального декора. Именно вставки, бордюры, мозаика позволяют создать уникальный стиль.
"Дарсена"
От 1088 руб./кв.м (вместо 1360 руб./кв.м)
"Клемансо"
От 972 руб./кв.м (вместо 1216 руб./кв.м)
"Макарена"
От 948 руб./кв.м (вместо 1186 руб./кв.м)
"Ателье"
От 180 руб./шт. (вместо 226 руб./шт.)
Когда действуют скидки, выгодно покупать комплект: например, не только плитку, но и сантехнику, мебель.
"Плаза Классик": тумба, пенал, раковина, зеркало с подсветкой
Тумба – от 35 645 руб. (вместо 44 557 руб.)
Пенал – от 48 504 руб. (вместо 60 630 руб.)
Раковина – от 6 789 руб. (вместо 8 487 руб.)
"Плаза Модерн": тумба, раковина, зеркало с подсветкой
Тумба – от 19 689 руб. (вместо 24 612 руб.)
Раковина – от 6 789 руб. (вместо 8 487 руб.)
Зеркало с подсветкой – от 10 193 руб. (вместо 12 742 руб.)
"Бонжорно": тумба, пенал, раковина, зеркало
Тумба – от 11 177 руб. (вместо 13 972 руб.)
Пенал – от 9 241 руб. (вместо 11 552 руб.)
Зеркало с подсветкой – от 10 193 руб. (вместо 12 742 руб.)
В период акции можно купить впрок: оплатить товар сейчас, а использовать потом. Даже если квартира еще не сдана, вы приобретете все необходимое для ремонта по выгодным ценам.
Проект ванной комнаты с серией "Понти"
Плитка – от 19 714 руб. (вместо 23 926 руб.)
Комплект сантехники и мебели: панель с зеркалом, полки, тумба с полками из керамогранита, раковина, смеситель – от 59 187 руб. (вместо 78 894 руб.)
Общая выгода при покупке плитки, сантехники и мебели – 23 919 руб.
Проект ванной комнаты с серией "Граффити"
Плитка – от 66 051 руб. (вместо 82 564 руб.)
Комплект сантехники и мебели: тумба подвесная, керамическая столешница, полка из керамогранита, накладная раковина, смеситель, полки металлические, зеркало – от 63 032 руб. (вместо 78 790 руб.)
Общая выгода при покупке плитки, сантехники и мебели – 32 377 руб.
Если нужно уложиться в конкретную сумму, можно выбрать и бюджетные варианты.
"Александрия"
От 552 руб./кв.м (вместо 691 руб./кв.м)
"Сияние"
От 606 руб./кв.м (вместо 758 руб./кв.м)
"Золотой пляж"
От 644 руб./кв.м (вместо 805 руб./кв.м)
Новинки тоже можно приобрести со скидкой 20%.
"Театро"
От 1400 руб./кв.м (вместо 1751 руб./кв.м)
"Буонарроти"
От 1818 руб./кв.м (вместо 2273 руб./кв.м)
"Безана"
От 1310 руб./кв.м (вместо 1638 руб./кв.м)
C полным ассортиментом можно ознакомиться в интернет-магазине Kerama Marazzi
KERAMA MARAZZI
Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 94Б
Тел.: 8 (3852) 27-10-97
E-mail: malakhova_94@kerama-marazzi.ru
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