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В Алтайском крае уровень безработицы увеличился в два раза. Почему и что дальше?

, ИА "Амител"
Около 17,5 тыс. сотрудников остались без работы за время пандемии
Работа. Фото: pixabay.com

Работа. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае фиксируют увеличение числа безработных. Сейчас на учете в службах занятости состоит порядка 34,8 тыс. человек. Этот показатель в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Об этом во время пресс-конференции рассказала Надежда Капура, начальник регионального управления по труду и занятости населения.

Ситуация напряженная

По словам Капуры, ситуация на рынке труда Алтайского края напряженная. На это повлияли ограничительные меры, которые были введены в стране во время пандемии коронавируса. По данным Международной организации труда, в крае более 68 тыс. людей не имеют постоянной работы.

Многие компании, насколько это было возможно, старались сохранить штат по максимуму. Сейчас 2,6 тыс. человек находятся в режиме неполной рабочей недели, 1,4 тыс. – в режиме простоя, еще 13 тыс. сотрудников работают удаленно. Хотя и не обошлось без увольнений: с 1 марта 2020 в регионе по разным причинам без работы остались порядка 17,5 тыс. сотрудников. А за январь – июль 2020 в регионе сократили 2 тыс. человек. Причем уведомлений от предприятий о массовых увольнениях не было, добавила Капура.

За помощью в поиске вакансий оставшиеся без работы обратились в службы занятости. Если имеющиеся варианты не подходят, их признают безработными и назначают пособие. По данным на 1 августа, в регионе официально зарегистрировали 34,8 тыс. безработных (а в 2019-м было 16 тыс., – прим. ред.). За июнь их число выросло более чем на 1 тыс.

Как отметила Надежда Капура, рост числа безработных в Алтайском крае связывают с увеличением размера пособия как минимального (с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей), так и максимального (до 12 тыс. рублей плюс районный коэффициент), а также с продлением мер поддержки населения. "Кроме того, сегодня все безработные могут получить пособие на несовершеннолетних детей. Это тоже приводит к нам граждан, которые раньше не обращались в службу занятости", – пояснила Надежда Капура.

Стать безработным непросто

Всего с начала ограничительных мероприятий в службу занятости обратилось порядка 57 тыс. граждан за помощью в поиске подходящей работы. Специалисты стараются находить варианты, которые соответствуют квалификации граждан, предлагают переучиться на востребованные специальности. Если не получается ничего найти – оформляют как безработных. А кому-то в постановке на учет по безработице и вовсе отказывают. Таких в Алтайском крае в этом году было 489 человек. 

Отклоняли заявления тех граждан, кто дважды отказался от предложенных вакансий. Бывали случаи, когда обратившиеся фальсифицировали информацию о себе. К примеру, пытались встать на биржу труда, а сами были официально трудоустроенными. Не всегда человек может подтвердить, что где-то работал, так как трудился в "тени". Такие люди зачастую сталкиваются с трудностями при попытке получить официальный статус безработного. Ведь по законодательству бывшим работникам теневого сектора либо отказывают в постановке на учет, либо назначают минимальный размер пособия. 

А что дальше?

По прогнозам властей, пик безработицы в регионе еще не пройден. И третий квартал будет переломным в оценке рынка труда Алтайского края.

"Если будут сняты ограничения, то ситуация пойдет на улучшение. Но все-таки в третьем квартале увидим пик по безработице, и он придется на август – сентябрь. Надеемся, что в этот период у нас все-таки начнутся уборочные работы, появится дополнительная потребность в сезонных сотрудниках, и подготовка к отопительному сезону немного сгладит эту напряженность. Но в основном это будет касаться муниципальных территорий нашего региона. Если говорить об ожидаемом спаде напряженности на рынке труда в Алтайском крае, то, скорее всего, он произойдет в четвертом квартале", – прогнозирует Надежда Капура.

Она также добавила, что по прогнозам и планам снижение безработицы в регионе ожидается к концу 2020 года.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

4.08.2020 16:17
Жоржик

Реальная безработица в разы больше

4.08.2020 16:27
Александр

Это всё завистники наговаривают. В Алтайском крае работы полно, особенно в Рубцовске.

4.08.2020 16:28
Александр

Пора к Царю идти, он же не знает как люди живут.

4.08.2020 16:44
- гость -

Это всё завистники наговаривают. В Алтайском крае работы полно, особенно в Рубцовске.
_______________

Насчёт Рубцовская не знаю, а в Барнауле сами сотрудники ЦЗ не знают, что можно предложить безработным. 34,8 т. безработных это только официальные данные, а в реальности эта цифра намного выше. Крайне необходимо создавать новые рабочие места, но нынешняя власть этого делать не торопится и другим этого делать не дает. Разговоры о поддержке малого и среднего бизнеса так и остаются пустыми разговорами.

4.08.2020 17:03
- гость -

какую то ахинею несет эта капура
какие сезонные работы? на полях колоски собирать??
или дрова рубить на подготовку к отопительному сезону??
гнать эту чиновницу взашеи

4.08.2020 17:05
- гость -

4.08.2020 16:44
- гость -

вы такие интересные.
поддержать, значит поделиться деньгами
а они свои., родненькие , как их можно отдать??

4.08.2020 17:17
- гость -

4.08.2020 16:44
- гость -

вы такие интересные.
поддержать, значит поделиться деньгами
а они свои., родненькие , как их можно отдать??
__________________

Можно просто освободить от поборов (налогов) на период становления бизнеса и дать возможность развить производство, тем самым создать новые рабочие места. Как сделано в остальном мире.

4.08.2020 17:18
Ольга

#ЯМы Безработный )

4.08.2020 17:23
Гость

Зато дети с 16 лет могут оформлять самозанятость

4.08.2020 17:34
- гость -

Не удивили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В Алтайском крае есть хоть что-то позитивное,есть хоть что-то положительное, где край занимает лидирующие позиции?
Народ реально устал от негатива. Так часто публикуют эти антирейтинги,где край лидирует!

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