92 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 92 новых случаях COVID-19, которые лабораторно подтвердили в регионе за минувшие сутки. Таким образом, с начала эпидемии в крае выявили 9714 инфицированных.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 48, Новоалтайск – 12, Бийск – 8, Славгород – 5, Первомайский район – 3, Романовский и Советский районы – по 2, Заринск, Рубцовск, Яровое, Алтайский, Волчихинский, Калманский, Кытмановский, Смоленский, Троицкий, Топчихинский, Усть-Калманский и Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
Также за сутки зафиксировали пять смертей пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Общее число летальных случаев увеличилось до 236. От коронавируса скончались 94 человека, иные причины смерти – у 139 заболевших. Три случая находятся на экспертизе.
Как уже сообщал amic.ru, на этой неделе губернатор Алтайского края Виктор Томенко, вероятно, снимет значительную часть ограничений. В частности, ожидается, что работать разрешат досуговым, развлекательным, зрелищным, культурным, выставочным, просветительским, физкультурным и спортивным организациям, но без массового скопления людей.
Комментарии
Все так хорошо в отчётах, а на прилегающей территории ковидного госпиталя в Новоалтайск, бывшего роддома, шляются явно обитатели этого госпиталя, мяско жарят, гуляют по улицам - пиво за углом пьют. Интересная методика лечения...
мяско жарят, гуляют по улицам - пиво за углом пьют. Интересная методика лечения...
Зная больничные порядки, и в том числе ковидных госпиталей, мне в это не верится.
Алтайка-22
Все так хорошо в отчётах, а на прилегающей территории ковидного госпиталя в Новоалтайск, бывшего роддома, шляются явно обитатели этого госпиталя, мяско жарят, гуляют по улицам - пиво за углом пьют. Интересная методика лечения...
Так от чего их лечат?От такой счастливой жизни?
Ну а что вы хотели? Чтобы все с энтузазизмом придуривались этой ковидной дурью? Жизнь - своим чередом.
Да никто не выпустит инфекционных больных на улицу. Не слушайте сплетни!
Алтайка-22
Все так хорошо в отчётах, а на прилегающей территории ковидного госпиталя в Новоалтайск, бывшего роддома, шляются явно обитатели этого госпиталя, мяско жарят, гуляют по улицам - пиво за углом пьют. Интересная методика лечения...
Сами же вопили, что болезнь новая, неизученная, чем лечить- фиг знает. Вот и пробуют разные методы лечения! По-любому, щас окажется самым действенным)))