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Стало известно, когда в Алтайском крае возобновят плановую медпомощь

, ИА "Амител"
Сейчас в больницах региона идет активная подготовка
Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

Со следующей недели в Алтайском крае начнут поэтапное возобновление плановой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Накануне, 5 августа, министр здравоохранения края Дмитрий Попов и специалисты ведомства посетили городскую поликлинику № 14 Барнаула и провели совещание с главным врачом Дмитрием Додоновым. Во время визита стороны обсудили возможность возобновления плановой медпомощи.

Как уточнили в пресс-службе, на данный момент в Алтайском крае к прежнему режиму работы вернулись медучреждения шести муниципальных образований. В других больницах и поликлиниках края поэтапное возобновление плановой медпомощи начнется со следующей недели.

Как ранее сообщал amic.ru, уже в ближайшие дни губернатор Виктор Томенко может внести изменения в "ковидный указ", сняв значительную часть ограничений. В Сеть попал список со сферами, которым разрешат работу, однако оказания плановой медпомощи в имеющемся документе нет.

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.08.2020 12:09
A1isa

ждем новых вспышек

6.08.2020 12:18
Как то так

6.08.2020 12:09
A1isa
ждем новых вспышек

До осени не будет, экономику надо спасать, школы открывать. Будут выставлять какие угодно диагнозы, только не ковид. Пример Казахстан, сотни, тысячи пневмоний, не не ковидные.

6.08.2020 12:19
- гость -

Мы уже переболели, а вы ждите. А кстати что именно вы ждете? Прививку? Ну так вам ее еще долго ждать, только если честно я ее уже прямо не хотел бы ставить, прямо отказываться даже думаю.

6.08.2020 12:24
гость

Мы уже переболели, а вы ждите. А кстати что именно вы ждете? Прививку? Ну так вам ее еще долго ждать, только если честно я ее уже прямо не хотел бы ставить, прямо отказываться даже думаю

Тут надо определиться, если переболели, то прививку ставить не надо. Даже скорее всего вредно

6.08.2020 12:26
гость

Хорошая новость, а то уже есть хронически больные, которым плановая помощь возможно уже запоздала. Они могут умереть не от ковида, но им от этого легче не будет

6.08.2020 13:03
- гость -

Попик!!!!
открой поликлиники!!!!

6.08.2020 13:04
- гость -

мне надо на операцию плановую.
ни анализы сдать, ни к лору не попасть

6.08.2020 13:07
- гость -

почему у попова маска за три тысячи а у врача из труханов?

6.08.2020 13:19
- гость -


6.08.2020 13:07
- гость -

почему у попова маска за три тысячи а у врача из труханов?

Потому что жизнь врача ничего не стоит, а о своей чиновники очень беспокоятся. Вот сказочный до сих пор в бункере сидит.

6.08.2020 13:41
гость

Наконец- то хорошая новость!!! Давно пора все открывать уже!
Теперь очень жду новость об открытии фитнес- центров и кинотеатров ,и кафе откройте все ПОЖАЛУЙСТА!!! Летники по вечерам все заняты

6.08.2020 14:02
- гость -

Тут надо определиться, если переболели, то прививку ставить не надо. Даже скорее всего вредно

Пока новая волна придет, иммунитет от первой потухнет.

6.08.2020 14:13
Я

6.08.2020 13:03
- гость - А психушку не закрывали,вас там ждут,чм..ник!!! Что за обращение к людям?Он тебе если не долго,то и не враг,он не обязан всем нравиться,как и ты. Попов действует по ситуации,а не от балды.

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