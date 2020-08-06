Стало известно, когда в Алтайском крае возобновят плановую медпомощь

Со следующей недели в Алтайском крае начнут поэтапное возобновление плановой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Накануне, 5 августа, министр здравоохранения края Дмитрий Попов и специалисты ведомства посетили городскую поликлинику № 14 Барнаула и провели совещание с главным врачом Дмитрием Додоновым. Во время визита стороны обсудили возможность возобновления плановой медпомощи.
Как уточнили в пресс-службе, на данный момент в Алтайском крае к прежнему режиму работы вернулись медучреждения шести муниципальных образований. В других больницах и поликлиниках края поэтапное возобновление плановой медпомощи начнется со следующей недели.
Как ранее сообщал amic.ru, уже в ближайшие дни губернатор Виктор Томенко может внести изменения в "ковидный указ", сняв значительную часть ограничений. В Сеть попал список со сферами, которым разрешат работу, однако оказания плановой медпомощи в имеющемся документе нет.
Комментарии
ждем новых вспышек
6.08.2020 12:09
A1isa
ждем новых вспышек
До осени не будет, экономику надо спасать, школы открывать. Будут выставлять какие угодно диагнозы, только не ковид. Пример Казахстан, сотни, тысячи пневмоний, не не ковидные.
Мы уже переболели, а вы ждите. А кстати что именно вы ждете? Прививку? Ну так вам ее еще долго ждать, только если честно я ее уже прямо не хотел бы ставить, прямо отказываться даже думаю.
Мы уже переболели, а вы ждите. А кстати что именно вы ждете? Прививку? Ну так вам ее еще долго ждать, только если честно я ее уже прямо не хотел бы ставить, прямо отказываться даже думаю
Тут надо определиться, если переболели, то прививку ставить не надо. Даже скорее всего вредно
Хорошая новость, а то уже есть хронически больные, которым плановая помощь возможно уже запоздала. Они могут умереть не от ковида, но им от этого легче не будет
Попик!!!!
открой поликлиники!!!!
мне надо на операцию плановую.
ни анализы сдать, ни к лору не попасть
почему у попова маска за три тысячи а у врача из труханов?
6.08.2020 13:07
- гость -
почему у попова маска за три тысячи а у врача из труханов?
Потому что жизнь врача ничего не стоит, а о своей чиновники очень беспокоятся. Вот сказочный до сих пор в бункере сидит.
Наконец- то хорошая новость!!! Давно пора все открывать уже!
Теперь очень жду новость об открытии фитнес- центров и кинотеатров ,и кафе откройте все ПОЖАЛУЙСТА!!! Летники по вечерам все заняты
Тут надо определиться, если переболели, то прививку ставить не надо. Даже скорее всего вредно
Пока новая волна придет, иммунитет от первой потухнет.
6.08.2020 13:03
- гость - А психушку не закрывали,вас там ждут,чм..ник!!! Что за обращение к людям?Он тебе если не долго,то и не враг,он не обязан всем нравиться,как и ты. Попов действует по ситуации,а не от балды.