В Алтайском крае принято решение изменить часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Такое решение приняли региональные власти по итогам оперативного совещания, которое возглавлял губернатор Виктор Томенко.
Подписание документа означает переход ко второму этапу снятия ограничений, установленных ранее в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
После принятия указа Губернатора откроются детские дошкольные учреждения – детские сады, а также возобновляется оказание услуг в сфере дополнительного образования детей организациями, не отнесенными к образовательным, в том числе негосударственными детскими садами.
Медицинские учреждения постепенно возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи. Порядок возобновления оказания плановой медпомощи в конкретном учреждении определяет Министерство здравоохранения Алтайского края в зависимости от эпидобстановки в конкретном городе или районе.
Плановый прием пациентов разрешен уже 51 медучреждению. Возобновляют деятельность предприятия общественного питания, расположенные в закрытых помещениях при заполняемости не более 30% и соблюдении комплекса профилактических мер.
При этом пока сохраняется запрет деятельности фуд-кортов в торговых центрах.В соответствии с решением главы региона, разрешается деятельность всех спортивных объектов, находящихся как на открытом воздухе, так и в помещениях, в том числе фитнес-центров, ледовых арен, уличных тренажеров, при соблюдении требований Роспотребнадзора. Исключение пока составляют бассейны.
Разрешается проведение не только тренировок, но и соревнований, включенных в единый календарный план, однако, при этом присутствие зрителей на трибунах не допускается. Контролирующие органы организуют регулярные проверки организаций в сфере спорта и деятельности спортивных учреждений. Разрешение возобновить работу получили парки культуры и отдыха, а также аттракционы и аквапарки, расположенные под открытым небом. При этом пока запрещено использование батутов.
В новом указе главы региона также разрешается возобновить деятельность муниципальных бань при соблюдении наполняемости не более 50% от проектной вместимости банного комплекса. Разрешается розничная торговля непродовольственными товарами в магазинах с общей площадью торгового зала менее 800 квадратных метров.
Напомним, ранее разрешалось работать торговым объектам с площадью менее 400 квадратных метров. В Алтайском крае продолжает сохраняться масочный режим и режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Таким гражданам запрещено покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома.
Пока неизменным остаётся запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан. Гражданам запрещается посещать организации, чья деятельность приостановлена настоящим указом. От этих запретов возможно будет отказаться лишь при переходе к третьему этапу снятия ограничений, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
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