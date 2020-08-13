Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще восьмерых пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Двое из них скончались непосредственно от инфекции, в остальных случаях причина смерти иная. Таким образом, общее количество летальных исходов в регионе достигло 265. Из них 107 человек скончались именно от коронавирусной инфекции.
Кроме того, за сутки лабораторно подтверждено 87 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 10 360.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 34, Бийск – 9, Славгород – 7, Новоалтайск, Рубцовск, Заринск – по 5, Яровое, Первомайский район – по 4, Панкрушихинский район – 3, Усть-Калманский район – 2, Шипуновский, Третьяковский, Смоленский, Рубцовский, Романовский, Михайловский, Каменский, Зональный, Алтайский районы – по одному заболевшему.
Всего выздоровело 8628 человек. В тяжелом состоянии на данный момент находятся 95 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 29 из них.
Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край входит в число регионов с наибольшей долей вылечившихся от COVID (81-100% от всех заболевших). Всего таких субъектов в России 46. Из Сибири в перечень также попали Новосибирская область, Красноярский край, республики Алтай, Тыва и Хакасия.
Комментарии
Еще восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае
Их наверное не тестировали, а перед смертью выяснили, что оказывается был коронавирус. Думали просто ОРВИ, тесты ведь дорогие
Так по первому каналу говорят, что вакцину российскую уже по всему миру развозят. Путина все поздравляют, а у нас пациенты мрут. Нестыковочка, однако.
так сначала надо бабло отбить, а потом холопов лечить
Двое из них скончались непосредственно от инфекции, в остальных случаях причина смерти иная.
Иная это когда у тебя короновирус, а тебя сбивает машина или падает кирпич на голову? Или ковид спровоцировал осложнение основной болезни? Тогда какая она иная.
Импульс поднимался до 246 случаев зврвжения в сутки , сейчас упал ниже 95. Это хорошо.
Если не вернется выше 95, можно будет говорить об угасании инфекции.
13.08.2020 12:19
- гость -
просто раньше всех тестировали, а как вверх поперло так стали тесты делать только старше 65 лет и тем кто был в контакте с больными
даже членам семей тех, у кого подтвержден, не делают. Гнилое государство, отвращение вызывает уже...
13.08.2020 12:11
Фанат
Так по первому каналу говорят, что вакцину российскую уже по всему миру развозят. Путина все поздравляют, а у нас пациенты
_ мрут. Нестыковочка, однако.
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Вы, видимо, очень далеки от понятия "вакцина" и как она работает. Ей не лечат людей!!! Она помогает не заболеть или переболеть в лёгкой форме! Эта вакцина будет по-желанию, как и от гриппа и с 2021 года!
Нужно срочно провести голосование, ведь при голосовании было 70 новых случаев заражения. Голосование исцеляе и тормозит вирус. Аве обнулённый!
Да что за бред с иной причиной смерти? Если спровоцировал ковид осложнение других болезней, то это не иная причина, если бы не ковид, жили бы еще люди.
Непонятно с этими подсчётами.
13.08.2020 12:20
- гость -
просто раньше всех тестировали.
И сейчас тестируют.
На втором этапе ежедневно должно проверяться на коронавирус как минимум 90 человек на 100 тысяч жителей. Это согласно указаниям Роспотребнадзора. Легко посчитать, сколько тестов должны проводить в крае ежедневно.
13.08.2020 12:11
Фанат
Так по первому каналу говорят, что вакцину российскую уже по всему миру развозят.
Уши промойте. Получено разрешение на выпуск. Поступают заявки от стран. Развозить ещё не чего.
В "Одноклассники.Правительство Алтайского края" четко написали, сколько людей протестировано всего. Сколько тестов делают в сутки.
13.08.2020 12:42 - гость -
Вам повторить, что сейчас ВСЕХ не тестируют. Только людей старше 65!
Мату в горле тесно, когда наконец- то хотя бы с температурой тесты начнут делать, не говоря о насморке! Господа Томенко и Попов, когда возобновите тестирование, чтобы людей до могилы не доводить, что за беспредел, куда обращаться, чтобы начали тестировать сразу, а не ждали, когда легких не станет? Может быть митинги под вашими окнами устраивать, чтобы вы обратили внимание или наверху дан приказ в отказе, но в Барнауле Попов такой указ №206 подписал, в вашем министерстве здравоохранения подсказали? Ставьте Каква Новосибирске количество умерших от кровищах, а не иные причины, эти люди ещё долго бы жили, если бы не ковит и своевременная диагностика!!!!
В одной организации Барнаул, 3 человека слегли с КОВИДОм. Руковитель позвонил в РОСПОТРЕБНАДЗОР и спросил , нужно ли ему изолировать ВСЕХ сотрудников. Ему ответили , что нужно просто отправить на самоизоляцию тех, кто с этими сотрудниками лично контактировал. Сделать хотя бы контактным тесты не предложили. Руководитель отнесся к проблеме добросовестно. Сделал санитарную обработку помещений. Провел опрос (САМ) , выяснил, что с заболевшими контактировали четверо, их и отправили домой на 2 недели. Еще через неделю слегли еще пятеро. Ни один из этих пятерых с заболевшими не контактировал. РОСПОТРЕБНАДЗОР так ничего и не предпринял. Вот и вся профилактика
Интересно, все умершие старше 65 лет или есть младше, которых не тестировали
13.08.2020 13:07
Житель
Может быть митинги под вашими окнами устраивать,
Житель, вам реально заняться нечем? Ковид стал смыслом вашей жизни? Других событий нет?
Уймитесь уже и постарайтесь жить( в вашем случае существовать) дальше! Смените обстановку, съездите в отпуск, сходите вечером в кафе, встретьтесь с друзьями( хотя навряд ли они у вас есть), да просто прогуляйтесь! Жизнь вокруг кипит и не остановилась!
П.С. каждый раз вас становится жаль, когда читаешь ваши комментарии. Это ж надо так зациклиться!
13.08.2020 13:19 - гость -
Плюсую много...
13.08.2020 13:19
гость
Да-да,вы тоже побольше и почаще бывайте в самых многолюдных местах. От души вам желаю!
Жителю
Нужно выходить на федеральные СМИ
Здесь как то была ссылка на статью КП на Алтае " Бред похожий на геноцид"
Но Амик счел нужным ее убрать
Там история пациентки. Жаль, что она не обратилась на Федеральный уровень. Может быть хоть кто- нибудь узнал,что здесь творится. Но ей повезло, как она сама и говорит, но в остальном там кошмар и описано все как есть.
"...Гнилое государство, отвращение вызывает уже..."
О каком государстве речь? Например, Россия - один из мировых лидеров по количеству тестирований на коронавирус. На 1 млн. населения тестов у нас делается больше, чем в США, Испании, Германии, Франции, Канаде и т.п...
Капец!
Т.е. двое которые умерли были здоровыми, а у шести были заболевания!
Но у всех был ковид и умерли они от него!
За границей всех, кто умирает с ковидом включают в статистику смертей от него. А у нас придумали очередной " выход" для уменьшения циферок... Но факт остается фактом.
13.08.2020 13:29
Гость
Спасибо за пожелание! И так стараюсь дома не сидеть! Все успеваю: активно отдыхать , путешествовать, ЖИТЬ!
А вы сидите, тряситесь дальше! Пережидайте свое время, отведенное вам!
Во всяком случае организовать, ( если уж совсем с деньгами плохо в крае, они есть на тесты только очевидно в Москве?) тестирование с температурой всем нуждающимся и желающим можно, посмотрите Францию, Германию, Вьетнам, Сингапур и тд ( друзья во Франции сказали , что стоят уличные дезкоридоры, где всех тестируют-бесплатно), недавно пережили кошмар, когда все позаболели и метались и не знали, что делать.... Вот кого не коснулось, как «гостю 13.19», тот не поймет. А когда ты с температурой и тебя всего корежит.......
13.08.2020 13:39
- гость -
...За границей всех, кто умирает с ковидом включают в статистику смертей от него...
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Почитайте COVID-19 - GUIDELINES FOR DEATH CERTIFICATION AND CODING и не пишите больше таких глупостей.
Из-за таких активных и пофигистов , люди не могут плановые операции себе позволить, поступают с запущенными заболеваниями по скорой, образумьтесь.....
13.08.2020 13:49
Житель
Вот кого не коснулось, как «гостю 13.19», тот не поймет. А когда ты с температурой и тебя всего корежит.......
А гостя потому и не коснулось, что гость не живет В ОЖИДАНИИ ЧЕГО-ТО, ЧТО ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ(а может и не случится ), а живет здесь и сейчас.
А вы, товарищи паникеры, сильно не расслабляйтесь! Для вас уже анонсировали три новых штамма гриппа на осень!
Так что "жить" вам в постоянном вечном страхе... Ну это ваш выбор...
aleksey22
Глупость это считать,что причиной смерти этих людей стали иные заболевания,а не ковид.
А ссылочки как у нас считают статистику я постить не буду. Погунлите,если интересно.