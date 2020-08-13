Еще 28 больниц Алтайского края начали плановый прием пациентов

В Алтайском крае еще 28 медучреждений перешли на первый этап снятия ограничений по оказанию плановой помощи, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Сейчас жителям края доступна амбулаторная помощь стоматолога, профосмотры, профилактические прививки, а также различные услуги дневного и круглосуточного стационара.
Полный список медучреждений, которые возобновили свою работу:
- КГБУЗ "Алтайский краевой центр крови";
- КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер";
- КГБУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница № 1";
- КГБУЗ "Алтайский врачебно-физкультурный диспансер";
- КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер";
- КГБУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница № 2";
- КГБУЗ "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями";
- КГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Рубцовска";
- КГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер г. Рубцовска";
- КГБУЗ "Консультативно-диагностический центр, г. Бийск";
- КГБУЗ "Краевая клиническая больница";
- КГБУЗ "Алтайская краевая офтальмологическая больница";
- КГБУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер";
- КГБУЗ "Краевая детская стоматологическая поликлиника";
- КГБУЗ "Краевая стоматологическая поликлиника";
- КГБУЗ "Наркологический диспансер г. Рубцовска";
- КГБУЗ "Наркологический диспансер г. Заринск";
- КГБУЗ "Онкологический диспансер г. Рубцовска";
- КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Бийск";
- КГБУЗ "Психиатрическая больница г. Рубцовска";
- КГБУЗ "Алтайский краевой клинический перинатальный центр";
- КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства";
- КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер";
- КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича";
- КГБУЗ "Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей";
- КГБУЗ "Наркологический диспансер, г. Бийск";
- КГБУЗ "Психиатрическая больница, г. Бийск";
- КГБУЗ "Краевой центр медицинской профилактики "Центр общественного здоровья".
Напомним, что 6 августа Минздрав объявил о возобновлении плановой медпомощи в 51 медучреждении региона. При этом в списке не оказалось больниц из Барнаула – по оценке ведомства, в краевой столице наблюдается слишком высокий прирост зараженных коронавирусом.
Комментарии
Краевая клиническая не открылась и там даже не в курсе, когда откроются