В Алтайском крае вновь не зафиксировали смертельных случаев среди пациентов с COVID-19

В Алтайском крае вторые сутки подряд нет летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших не изменилось – 275 человек. 109 из них скончались именно от COVID-19.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 88 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 10 711.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 41, Бийск – 9, Рубцовск, Яровое – по 5 заболевших, Кулундинский, Павловский районы – по 3 заболевших, Славгород, Новоалтайск, Завьяловский, Панкрушихинский, Топчихинский районы – по 2, Заринск, Камень-на-Оби, Алтайский, Благовещенский, Красногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Угловский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
Всего выздоровело 8943 человека. В тяжелом состоянии находятся 114 человек, из них 34 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, в России выпустили первую партию вакцины от COVID-19. Произвести необходимый для страны объем планируют за 9-12 месяцев.
Комментарии
Рад за Белокуриху-неделю ни одного выявленного!
То что 2-й день подряд нет - это хорошо, лишь-бы потом не было сразу много...
А вообще, мы Новосибирск обогнали, мда.