Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае приближается к 11 тысячам

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 81 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае на 20 августа составляет 10 968 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 41, Новоалтайск – 10, Рубцовск – 6, Первомайский район – 5, Бийск – 4, Заринск, Троицкий район – по 3 заболевших, Славгород, Яровое, Угловский район – по 2, Егорьевский, Кулундинский, Рубцовский районы – по одному.
Кроме того, за сутки скончались еще пять пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. При этом коронавирус не является причиной смерти ни в одном из этих случаев. Все пациенты умерли от других заболеваний. Общее число летальных исходов в регионе выросло до 292. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 111 из них.
Как уже сообщал amic.ru, антитела к коронавирусу нашли у каждого 12-го обследованного в Алтайском крае человека. Специалисты говорят, что это свидетельствует о постепенном накоплении коллективного иммунитета.
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