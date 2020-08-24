Еще 65 человек в Алтайском крае заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае достигло 11 251 человека.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 34, Бийск и Рубцовск – по 3, Камень-на-Оби, Бийский, Каменский, Ключевский и Тальменский районы – по 2, Белокуриха, Змеиногорский район, ЗАТО Сибирский, Славгород, Алейск, Яровое, Новоалтайск, Бурлинский, Алтайский, Краснощековский, Локтевский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский и Угловский районы – по одному заболевшему.
За минувшие сутки в Алтайском крае скончались трое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев выросло до 306. Из них в 113 случаях причиной смерти стал коронавирус.
На данный момент в тяжелом состоянии находятся 119 пациентов. 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае наградят врачей, которые борются с коронавирусом. Комиссия рассмотрела документы 136 жителей региона. В итоге медалью Луки Крымского решено наградить 17 работников медицинских организаций края (среди них врачи, медсестры, санитарки).
Комментарии
Хорошее снижение. На данный момент статистика радует.
65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Могли выявить 6, могли 650, тут по желанию. Откройте уже плановую медпомощь, хватит издеваться
24.08.2020 11:51
гость
А показухой и пугаловом то как тогда заниматься?
Статистика по Попову. Раньше было за 200 больных да смертей мало, а сейчас под родные цифры 69 с летальным большим.
Количество разрешенных тестов за день тоже 65?
Снижение за счет снижения тестов-не радует ни разу, если учесть , что Алтайский край стоит в красной зоне, как бы не скрывали смертность и заболевших. Вопрос к Томенко и Попову- когда будете принимать эффективные меры по предупреждению и лечению тяжелобольных людей, это же ужас -39 человек на ИВЛ! Лечить некому, несвоевременные тесты из-за определения на глаз Ковид или ОРВ врачами или препаратов нет или все вместе?
Или студенты неопытные лечат , а может таджики?
я так думаю студенты где то с 15 сентября статистику в верх подымут,.
В ходе исследования специалисты из Китая установили, что в грудном молоке содержатся протеины сыворотки, способные подавлять вирус.
В своём эксперименте учёные использовали ослабленные аналоги COVID-19, воздействуя на них молоком - помимо грудного применяли также козье и коровье. Оказалось, что и эти продукты обладают свойством подавлять вирус.(c)
пейте дети молоко - будете здоровы !
Интересно, на фоне якобы недовольства в АК снимают зам. председателя правительства АК Долгову, но не трогают министра здравоохранения АК Попова который собственно из за своего бездействия и допустил ситуацию из-за которой снесли Долгову, вот только не надо говорить что уволилась по собственному желанию. При этом это тот самый Попов которого в Красноярским крае выгнали. Теперь вопрос кто станет на место Долговой? Что то растет уверенность что Попова туда затолкают.
Хорошее снижение. На данный момент статистика радует.
Ужасный скачок по тяжелобольным и на ИВЛ, так что не зарадуешься
24.08.2020 12:55
Ужасный скачок по тяжелобольным и на ИВЛ, так что не зарадуешься
Тяжелобольные на ивл это отголоски предыдущих заражений, я говорю о снижении количества новых случаев заражения.
24.08.2020 12:54
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"тот самый Попов которого в Красноярским крае выгнали"
Похоже, что и самого этого Томенко сплавили к нам на повышение с превеликой радостью.
Только бы грамотно провели 1 сентября,только бы продумали всё.
Не хотелось бы очередной вспышки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все помнят,как в Змеиногорском районе всё начиналось...
я говорю о снижении количества новых случаев заражения.
Вашими бы словами, до богу в уши
Если бы всем тесты делали, не такая бы статистика была. Поначалу тестировали всех , кто был в контакте с заболевшими, сейчас нет. Родители сейчас в больнице с ковидом, хоть бы кто позвонил и взял мазок на анализ у контактировавших с ними...Даже с симптомами ковида, тесты бесплатно не делают, пришлось самим платно сдавать.