64 новых случаях COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе составляет 11 655.
Новые случаи инфицирования распределились следующим образом: Барнаул – 49 человек, Бийск, Павловский, Угловский районы – по двое заболевших, Яровое, Бурлинский, Зональный, Кулундинский, Локтевский, Немецкий национальный, Солонешенский, Суетский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
Выздоровело за сутки еще 49 человек, а всего из больниц региона выписали 10 373 пациента, переболевших коронавирусом.
Скончались еще трое человек, двое из них — от COVID-19. За весь период в Алтайском крае умерло 333 человека.
Комментарии
Ну если до 65 не тестируете, то хоть организуйте, чтобы скорая 3,5 часа на вызов не ехала
Мои родственники 8 часов ждали. А я вызвала скорую никуда не повезли. Мест нет. На следующий день позвонили из поликлиники сказали ждите врача. До сих пор жду. Прошло уже 3 дня.