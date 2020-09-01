Жителям Алтайского края разрешили посещать музеи и библиотеки

Библиотекам и музеям Алтайского края разрешено возобновить прием посетителей и организованных групп. Пять месяцев они были закрыты из-за пандемии коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры края.
Так, краевым музеям и библиотекам разрешено возобновить прием посетителей и организованных групп. Муниципальным органам управления культурой рекомендовано возобновить работу учреждений клубного типа в части работы творческих коллективов. В том числе кружков, секций, хоров, ансамблей и др.
"Данное решение согласовано с краевым Роспотребнадзором. Руководители учреждений должны определить порядок обслуживания посетителей, объем и перечень оказываемых услуг с учетом специфики работы учреждений, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм", – говорится в сообщении.
Вместе с тем театрально-концертные учреждения по-прежнему не будут осуществлять прием посетителей. Также запрещены мероприятия с массовым пребыванием людей: более 50 человек и выше.
Ранее стало известно, что третий этап снятия "ковидных" ограничений обсудят в правительстве Алтайского края уже в ближайшее время.
Комментарии
А туда никто не ходит...
А теперь будут
для 1.09.2020 07:22
никто - это ты, и звать тебя никак