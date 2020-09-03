64 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае

Оперштаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 отчитался о 64 новых случаях заражения коронавирусом в регионе. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в крае достигло 11 908.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 34, Рубцовск – 9, Славгород – 4, Алейск, Зональный район – по 3 заболевших, Заринск, Поспелихинский район – по 2, Алейский, Бийский, Волчихинский, Змеиногорский, Топчихинский, Угловский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, за сутки скончались еще два пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов в Алтайском крае составляет 351. Из них в 130 случаях причиной стал коронавирус.
На 3 сентября в тяжелом состоянии находится 121 пациент. Из них 37 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край сейчас занимает третье место в Сибири по доле пациентов, вылечившихся от COVID-19. Таковых в регионе 89% от общего числа заболевших. Лучше показатель только в Хакасии (92%) и Тыве (91%).
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