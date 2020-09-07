Празднование 290-летия Барнаула, которое намечено на 19 сентября, пройдет без концерта известного артиста. Организаторы решили отказаться от приглашения звезды. Виной тому – "ковидные" ограничения, которые продолжают действовать в городе. Как стало известно amic.ru, вообще День города в этом году может пройти в сокращенном формате.

Изначально ожидалось, что крупный завод планирует привезти артиста на День города. Уже даже обговаривался гонорар за часовое выступление на площади Сахарова. Среди вариантов были Елена Темникова, Митя Фомин и группа "Дискотека Авария". Однако из-за ограничительных мер от концерта пришлось отказаться. Более того, сейчас власти города решают, какие мероприятия включить в программу праздника. Пока известно, что точно 19 сентября состоится шоу авиационной группы "Стрижи", в котором примут участие семь самолетов МиГ-29 и 18 человек летного состава. 3 сентября Вячеслав Франк встречался с командирами пилотажной группы Сергеем Осяйкиным и Сергеем Божковым, которые прилетели в Барнаул для обсуждения вопросов подготовки к шоу.

Кроме того, на площади Советов пройдет турнир по боксу "Великий бой на великом Алтае". Также запланированы салюты во всех районах Барнаула. Самый масштабный – на набережной в районе Речного вокзала.

Таким образом, третий год подряд День города обойдется без приглашенных известных артистов. Для многих же барнаульцев выступление любой звезды – главное событие из всей большой праздничной программы. В последний раз на День города приезжала группа "Корни" – еще в 2017 году. В 2018 из-за выборов губернатора праздник решили не организовывать. В прошлом году на площади Сахарова выступали исключительно местные артисты.

Основные торжества, посвященные 290-летию Барнаула, намечены на 19 сентября. На данный момент афиша праздника не сформирована.