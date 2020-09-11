В Республике Алтай произошел очередной скачок заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 55 новых случаев COVID-19, сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с вирусом. Общее число заразившихся достигло 2477.

Диагноз подтвердился у 25 жителей Кош-Агачского района, в том числе у 12 детей; у 12 жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у 10 жителей Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у трех жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Турчакского района, в том числе у одного ребенка.

Выздоровели за сутки 10 человек. Всего из больниц региона выписали 2094 пациентов, выздоровевших от COVID-19.

Ранее в республике зарегистрировали 13 летальных случаев у пациентов с коронавирусом. 11 из них скончались от инфекции, двое – по иным причинам.