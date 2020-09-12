61 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам новые инфицированные распределились так: Барнаул – 28, Бийск – 14, Новоалтайск – 6, Яровое – 3, Заринск – 2, Камень-на-Оби – 1, Славгород – 1, Бурлинский, Кулундинский, Павловский, Рубцовский, Суетский, Шелаболихинский районы – по 1 человеку.

Всего в крае 12 466 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению – 11204 человека (83 за прошедшие сутки).

Скончались за последние сутки четыре пациента (два – от COVID-2019, два – по иным причинам). Всего с начала пандемии в крае умерло 386 человек.

По данным на 12 сентября, под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2358 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 52 449 жителей региона. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 419 957 человек, за сутки – 4213.