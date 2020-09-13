Такой день. Выборы в Алтайском крае и предупреждение о заморозках

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 13 сентября. Без коронавируса.

В 22:00 закрылись избирательные участки. По данным на 18:00 проголосовали 59 245 человек. Это чуть менее пятой части избирателей. Предварительных данных по итогам пока нет, но из данных экзитполов следует, что на довыборах в АКЗС уверенно лидируют кандидаты от партии "Единая Россия".

Жильцы домов на улице Малая Малахова в Барнауле пожаловались на состояние дороги. Они утверждают, что проезжую часть не ремонтируют годами.

Жителей Алтайского края предупредили о заморозках. Особенно холодной ночь с 13 на 14 сентября будет в предгорьях. По прогнозу синоптиков, температура воздуха может достигать -2°С.

В Барнауле местные жители закидали пакетами с мусором припаркованный у подъезда автомобиль во дворе жилого дома по улице Сергея Ускова. Судя по приложенной к записи фотографии, автохам оставил машину у антипарковочного ограждения, тем самым затруднив вывоз мусора.

В Алтайском крае хотят построить трассу в обход Чуйского тракта. Дорогу предлагают сделать частью туристического бренда "Большая Белокуриха". Инициаторы уверены, что она разгрузит основную транспортную магистраль, приняв на себя часть туристов, и благотворно скажется на турпотоке.

Замглавы Рубцовска Олег Обухович рассказал, что 16 октября в городе отроют ледовую арену, названную в честь известного советского хоккеиста Сергея Гимаева. Торжественную церемонию планирует посетить губернатор Алтайского края.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что 190 тысяч учеников получают бесплатное горячее питание. На эти цели край получил около 350 млн рублей из федерального бюджета.