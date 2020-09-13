Голосование завершилось в Алтайском крае

В Алтайском крае завершилось голосование. Избирательные участки закрылись в 20:00. Явка избирателей в Алтайском крае на 18:00 составила 19,85%, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные краевого избиркома. Проголосовало 59 245 человек.

При этом в дополнительных выборах в АКЗС приняли участие 15,36% избирателей. Окончательные данные по числу проголосовавших появятся позднее.

Ранее amic.ru писал, что 13 сентября избирают трех депутатов АКЗС, 28 глав сельсоветов и 374 депутата муниципального уровня.

Дополнительные выборы в Алтайское Краевое Законодательное собрание прошли по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы), № 26 (часть Октябрьского района Барнаула) и № 31 (часть Бийска). "Вакантные" места появились, потому что депутаты Андрей Волков (округ № 31) и Ирина Теплова (№ 26) лишились мандатов из-за обвинительных приговоров по громким уголовным делам. А депутат Валерий Гуминский (округ № 12) добровольно сложил полномочия в связи с переездом.