Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках

В ночь на 14 сентября в Алтайском крае синоптики прогнозируют заморозки. Об этом информирует региональный ЦГМС.

Метеорологи уточнили, что температура воздуха в предгорных районах может достигать -2°С.

Ранее amic.ru писал, что в связи с похолоданием специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю призвали жителей Алтайского края быть внимательными при использовании печей и электроприборов для поддержания тепла в доме.

В первую очередь, следует убедиться в их исправности и не оставлять работающие устройства без присмотра.