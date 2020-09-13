Воскресенье, 13 Сентябрь, 21:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,89
€ 88,68
15°

1062811 +5449
Обь
221см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 168

, ИА "Амител"
Главное за 13 сентября

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще две смерти инфицированных. 132 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 13 сентября – в подборке amic.ru.

1
+62 зараженных в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 62 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 30 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Рубцовск – 5, Заринск, Новоалтайск – по 4 заболевших,  Поспелихинский район – 3, Славгород, Калманский, Топчихинский, Шипуновский, Первомайский районы – по 2 человека, Бийск, Крутихинский, Алейский, Благовещенский, Зональный, Тальменский районы – по одному заболевшему.

2
Новые летальные случаи

В Алтайском крае умерли еще два пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 388 человек с коронавирусом, из них 149 – от COVID-19, 235 – от иных заболеваний. Четыре случая находятся на экспертизе.

3
Регион вышел за пределы топ-30

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает 31-ю строчку среди всех регионов РФ. В августе по этому показателю в сравнении с другими субъектами России край находился на более высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+650 за сутки), Санкт-Петербурге (+206) и Московской области (+166).

4
132 тяжелобольных

132 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.

Больше трети из них (52 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших в регионе достигло 12 528 человек, выздоровевших – 11 232 человек.

5

У соседей

В Горном Алтае выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заболевших в регионе выросло до 2563.

При этом выздоровели 2132 человек, 16 из которых – за последние сутки.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 13 сентября:

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
21:24
Появились данные экзитполов по довыборам в АКЗС 0
20:54
Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках 0
20:27
Голосование завершилось в Алтайском крае 1
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 168 0
19:24
Барнаульцы пожаловались на ямы, которые портят жизнь годами 0
18:55
Виктор Томенко приедет в Рубцовск на открытие ледовой арены 0
18:27
Магнитная буря в сентябре будет мощнее, чем ожидали 0
17:50
В Алтайском крае хотят построить трассу в обход Чуйского тракта 1
17:29
48-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае 0
16:56
Анастасия Заворотнюк впервые за год поделилась новыми фотографиями 0
16:25
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 5449 2
15:55
Рассерженные барнаульцы закидали мусором автомобиль 6
15:23
Юрия Бездудного выбрали главой Ненецкого автономного округа 0
14:53
В Алтайском крае 190 тысяч учеников получают бесплатное горячее питание 10
14:21
Соловьев резко раскритиковал Ефремова и назвал его ничтожеством 17
13:50
Почти 42 тысячи избирателей проголосовали на 12:00 в Алтайском крае 4
13:20
В Алтайском крае нашли тело рыбака в реке 0
12:49
Мобильная связь может снова подорожать в России 3
12:31
Нужно ходить всегда. Депутат АКЗС принял участие в довыборах в региональный парламент 4
12:15
Явка на выборах в Алтайском крае к 10 часам составила 11,05% 0
11:50
62 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае 7
11:15
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса 18
10:44
Три человека погибли в ДТП с пьяным водителем в Алтайском крае 8
10:10
В Алтайском крае начался единый день голосования 1
09:44
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия 3
09:05
В Горном Алтае зафиксировали 49 новых случаев COVID-19 3
08:38
"Ходим с ветками и камнями". Жителей Барнаула терроризирует стая бродячих собак 59
08:07
Выходные в ноябре-2020. Сколько дней россияне будут отдыхать на 4 ноября 0
07:35
Названы продукты, провоцирующие развитие онкологических заболеваний 0
07:13
Без вмятин не проедешь. Барнаульцы жалуются на огромную яму в одном из дворов 20
06:32
Пожалуйста, испугайтесь. Котята, которые вот-вот совершат свое первое нападение 4
06:01
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 сентября 0
23:54
Такой день. Уголовное дело по избиению детей и 2,5 млрд рублей на поддержку семей 0
23:27
Испытания британской вакцины от коронавируса возобновили 0
22:51
Настольный теннис и телевизор. Ефремова перевели в постоянную камеру 8
22:18
В Сибири сторонники кандидатов-самовыдвиженцев устроили массовую драку возле участка 3
21:54
В РПЦ призвали не медлить с прививкой от коронавируса 5
21:18
В Барнауле произошло жесткое ДТП с несколькими автомобилями 0
20:51
Прощание с профессором Тамарой Степанской состоится 15 сентября в Барнауле 0
20:25
Сибирячку с полуторагодовалым сыном полгода держали в плену 1
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 167 0
19:22
Это святилище. Зюганов раскритиковал идею "ре-использования" Мавзолея 8
18:51
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества со счетами банковских карт 0
18:21
СК возбудил дело по избиению детей 14-летним подростком в Барнауле 0
17:48
ФСБ проверяет высказывание Лебедева о памятнике "Родина-мать зовет" на экстремизм 9
17:18
В Змеиногорске закончили строительство набережной с мраморной розой ветров 3
16:52
В Китае сочли новое российское оружие более устрашающим, чем ядерная бомба 11
16:20
Более 10 тысяч жителей Алтайского края проголосовали досрочно 1
15:48
За сутки в России выявили менее 5,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19 0
15:09
Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина объявили в России 20

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.