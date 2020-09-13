Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 168

Регион вышел за пределы топ-30

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает 31-ю строчку среди всех регионов РФ. В августе по этому показателю в сравнении с другими субъектами России край находился на более высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+650 за сутки), Санкт-Петербурге (+206) и Московской области (+166).