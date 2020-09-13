Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 168

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще две смерти инфицированных. 132 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 13 сентября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 62 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 30 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Рубцовск – 5, Заринск, Новоалтайск – по 4 заболевших, Поспелихинский район – 3, Славгород, Калманский, Топчихинский, Шипуновский, Первомайский районы – по 2 человека, Бийск, Крутихинский, Алейский, Благовещенский, Зональный, Тальменский районы – по одному заболевшему.
В Алтайском крае умерли еще два пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 388 человек с коронавирусом, из них 149 – от COVID-19, 235 – от иных заболеваний. Четыре случая находятся на экспертизе.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает 31-ю строчку среди всех регионов РФ. В августе по этому показателю в сравнении с другими субъектами России край находился на более высоких позициях.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+650 за сутки), Санкт-Петербурге (+206) и Московской области (+166).
132 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Больше трети из них (52 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 12 528 человек, выздоровевших – 11 232 человек.
У соседей
В Горном Алтае выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 2563.
При этом выздоровели 2132 человек, 16 из которых – за последние сутки.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
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