В Республике Алтай снова подскочило число зараженных коронавирусом

В Республике Алтай зафиксировали 56 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших выросло до 2640. Об этом пишет региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 35 жителей Кош-Агачского района, в том числе у 14 детей; у 10 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у шести жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трёх жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Онгудайского района и у жителя другого региона, прибывшего в Онгудайский район

Выздоровели в общей сложности 2157 человек, в том числе 21 — за последние сутки.

Умер еще один пациент с коронавирусом. 72-летний житель Горно-Алтайска скончался 3 сентября. Его смерть наступила в результате острой респираторной недостаточности, вирусной пневмонии и COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрировали 14 летальных случаев у пациентов с коронавирусом. 12 из них скончались от COVID-19, двое – по иным причинам.