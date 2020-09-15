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Новости

В Республике Алтай снова подскочило число зараженных коронавирусом

, ИА "Амител"
За минувшие сутки COVID-19 выявили у 56 человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай зафиксировали 56 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших выросло до 2640. Об этом пишет региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 35 жителей Кош-Агачского района, в том числе у 14 детей; у 10 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у шести жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трёх жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Онгудайского района и у жителя другого региона, прибывшего в Онгудайский район

Выздоровели в общей сложности 2157 человек, в том числе 21 — за последние сутки.

Умер еще один пациент с коронавирусом. 72-летний житель Горно-Алтайска скончался 3 сентября. Его смерть наступила в результате острой респираторной недостаточности, вирусной пневмонии и COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрировали 14 летальных случаев у пациентов с коронавирусом. 12 из них скончались от COVID-19, двое – по иным причинам.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.09.2020 09:43
- гость -

А в Алтайском крае выявят 60 или 61.
Ждем жудожественную статистику

15.09.2020 09:52
- гость -

В Республике не боятся показывать реальные цифры, молодцы!

У них 56 случаев на 200 тысяч человек. А в Алтайском крае при населении 2.6 млн человек и гораздо большей скученности (одни барнаульские автобусы чего стоят, да очереди на КТ в Диагностическом, да на регистрацию машин по 100 человек и по 5-8 часов) - процент выявляемых больных на порядок меньше. Слава статистике!

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